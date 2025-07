Un bimbo di appena cinque anni è scomparso ieri sera all’interno di un campeggio situato a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Da subito si sono attivate le operazioni di ricerca, con forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari impegnati in una corsa contro il tempo per ritrovare il piccolo sano e salvo. La notizia ha creato allarme tra i residenti e i turisti della zona, mentre le autorità stanno esaminando ogni possibile pista per ricostruire i movimenti del bambino e assicurare un rapido epilogo positivo alla vicenda.

Bimbo scomparso a Ventimiglia: com’era vestito al momento della sparizione

Il bambino indossava una maglietta bianca e pantaloncini verdi al momento della scomparsa. Le ricerche coinvolgono una trentina di persone, tra forze dell’ordine, vigili del fuoco, volontari e unità cinofile, supportate da droni con termocamere e visori notturni. I TAS (Topografia Applicata al Soccorso) stanno mappando con precisione le aree già battute e quelle ancora da esplorare.

L’intera comunità di Latte, frazione di Ventimiglia situata vicino al confine con la Francia, è mobilitata nell’attesa di notizie sul piccolo Alain, mentre le squadre continuano le ricerche con la speranza di un lieto fine.

Allarme a Ventimiglia: bimbo di cinque anni scomparso in campeggio, ricerche senza sosta

A Ventimiglia continuano senza sosta le ricerche di un bambino di cinque anni disperso dalla sera di venerdì nella località di Latte. Nonostante le operazioni notturne, coordinate da polizia, carabinieri e vigili del fuoco, non è ancora stato possibile rintracciare il piccolo. Una possibile traccia individuata grazie alle telecamere di sorveglianza di una villa nei dintorni si è rivelata un falso allarme.

Alain Barnard Ganao, nato a Torino e di origini cinesi, si sarebbe allontanato mentre il padre stava montando la tenda nel campeggio “Por la Mar”, dove la famiglia trascorreva qualche giorno di vacanza.

Le immagini di videosorveglianza lo mostrano uscire dalla struttura intorno alle 19:15; l’ultimo avvistamento risale a poco dopo, vicino a un attraversamento pedonale, dove un passante lo ha aiutato ad attraversare la strada pensando stesse raggiungendo i genitori. Da quel momento, però, Alain è sparito.