Le ricerche a Lallio e Treviolo per un uomo scomparso durante una passeggiata con il cane si sono concluse tragicamente.

Era scomparso da tre giorni a Lallio, lasciando familiari e amici nel panico. Le ricerche si sono concluse purtroppo con un tragico epilogo: il 69enne è stato trovato morto. Un dolore profondo per la comunità locale, che sperava in un lieto fine.

Tre giorni senza tracce dopo la passeggiata con il cane: le ricerche del 69enne di Lallio

Da tre giorni non si avevano più notizie del 69enne di Lallio, scomparso lunedì sera dopo essere uscito per portare a spasso il suo rottweiler, poco prima che un violento nubifragio colpisse la zona. Il cane è stato ritrovato lunedì pomeriggio da una ragazza, che lo ha poi portato al canile di Levate.

Le ricerche si sono concentrate soprattutto nella zona della Roncola di Treviolo, vicino alla casetta degli alpini, dove il giorno seguente è stata trovata l’auto del 69enne.

Quando lunedì sera l’uomo non è rientrato, la moglie ha provato a chiamarlo, ma il cellulare risultava spento. Inizialmente ha pensato che si fosse fermato in un bar con amici per evitare il maltempo, ma la preoccupazione è cresciuta e quella stessa notte ha contattato gli ospedali della zona, senza però ottenere notizie.

Era scomparso da tre giorni: il 69enne trovato morto nel Brembo

È stato rinvenuto senza vita oggi, giovedì 10 luglio, il 69enne di Lallio, Giulio Bonvicini, scomparso da lunedì scorso. Secondo Bergamonews, il corpo è stato recuperato nelle acque del fiume Brembo. Il ritrovamento è avvenuto in un tratto particolarmente impervio, situato nel territorio di Osio Sopra.

Secondo le informazioni raccolte, l’uomo non avrebbe mai manifestato intenzioni suicide: si ipotizza quindi che possa essere rimasto coinvolto in un incidente.