Napoli, 71enne scomparso da giovedì trovato morto: arrestati i due figli

Napoli, 71enne scomparso da giorni trovato morto: due familiari in manette

Un uomo di 71 anni, Antonio Di Gennaro, scomparso da giovedì scorso, è stato trovato morto a Napoli. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo dei due figli, di 34 e 42 anni, accusati di essere coinvolti nella tragica morte del padre. La denuncia di scomparsa era stata presentata dalla compagna dell’anziano, che aveva lanciato l’allarme prima del ritrovamento del corpo.

Le autorità continuano le indagini per chiarire la dinamica esatta dei fatti.

Due fratelli, rispettivamente di 34 e 42 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a Quarto, in provincia di Napoli, con l’accusa di aver causato la morte del padre 71enne. La vicenda ha preso avvio giovedì sera, quando la compagna dell’uomo si è recata in caserma per denunciare la sua scomparsa.

Le indagini sono partite immediatamente, e durante una perquisizione nell’abitazione dei figli, i militari hanno scoperto il corpo senza vita del 71enne nascosto all’interno di una cassapanca sul terrazzo.

A seguito del ritrovamento, i due fratelli sono stati fermati con l’accusa di omicidio, mentre le forze dell’ordine proseguono gli accertamenti per ricostruire l’intera dinamica dei fatti.

Al momento, non emergono dettagli riguardo al possibile movente. Entrambi sarebbero privi di precedenti penali e non avrebbero opposto resistenza durante l’arresto. L’autorità giudiziaria ha disposto il loro trasferimento nel carcere di Poggioreale, in attesa di ulteriori indagini.