Ricercato per l’omicidio delle figlie, Travis Decker è accusato di averle soffocate e lasciate senza vita in un campeggio.

Una tragedia familiare sconvolge l’opinione pubblica a Wenatchee, nello stato del Washington : un padre è attualmente ricercato per l’omicidio delle sue tre bambine. Le piccole vittime, di soli 9, 8 e 5 anni, sarebbero state soffocate e abbandonate in un campeggio. L’uomo è in fuga e potrebbe essere pericoloso.

Padre ricercato per l’omicidio delle tre figlie

La madre aveva accompagnato le tre figlie al consueto incontro settimanale con il padre, da cui era separata.

Tuttavia, al momento di andare a riprenderle nel punto concordato, nessuno si è presentato. È stato così che si è scoperto l’orrore: Paityn, Evelyn e Olivia Decker – di 9, 8 e 5 anni – erano state uccise, presumibilmente per soffocamento, proprio dal loro genitore, Travis Decker, ora irreperibile e ricercato in tutto il Paese.

I corpi delle bambine sono stati rinvenuti lunedì scorso all’interno del Rock Island Campground, nei pressi di Wenatchee, nello Stato di Washington. Le prime conclusioni dell’inchiesta condotta dalla polizia locale, e trasmesse al tribunale della contea di Chelan, indicano come causa del decesso l’asfissia.

Padre ricercato per l’omicidio delle tre figlie: la polizia diffonde un nuovo video

Di lui, nessuna traccia. Travis Decker è ora ricercato a livello statale e federale. Le autorità lo descrivono come armato, pericoloso e affetto da disturbo borderline.

“Non sappiamo se sia attualmente armato ma potrebbe rappresentare un rischio significativo se avvicinato”.

Gli investigatori hanno invitato i cittadini che vivono o possiedono capanni in zone isolate delle contee di Chelan, Kittitas, King, Snohomish e Okanagan a prestare la massima attenzione, ricordando che Travis Decker è ancora ricercato. Nel frattempo, mentre proseguono le operazioni di perlustrazione da parte delle forze dell’ordine, è stato chiesto ai residenti di assicurarsi che tutte le porte, inclusi gli ingressi di strutture esterne, siano ben chiuse.

Le autorità hanno inoltre raccomandato di contattare immediatamente il 911 in caso di avvistamento, reale o sospetto, del fuggitivo, senza tentare in alcun modo di avvicinarlo. È stata infine offerta una ricompensa di 20.000 dollari a chiunque fornisca informazioni utili alla sua cattura.