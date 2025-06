A Cene, in Valle Seriana, un uomo uccide la moglie con un colpo di pistola e poi si suicida, segnando l’ennesima tragedia legata alla violenza domestica. Questi episodi di violenza estrema, sempre più frequenti, evidenziano la grave emergenza del femminicidio in Italia.

Dramma familiare a Cene: omicidio-suicidio, uomo uccide la moglie e si suicida

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di giovedì 5 giugno, all’interno della casa di famiglia in via Fanti, a Cene. La coppia lascia due figli, sotto shock per l’accaduto. Le autorità, coordinate dal pm Giampiero Golluccio, sono ancora sul posto per svolgere i rilievi e raccogliere testimonianze utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, la polizia locale e il personale medico del 118, pronti a intervenire e a supportare le operazioni di soccorso e sicurezza.

Dramma familiare a Cene: l’identità dell’uomo e della donna

Secondo quanto riportato da Bergamo News, Ruben Bertocchi, 55 anni, ha ucciso la moglie Elena Belloli, 51 anni, esplodendole contro alcuni colpi di pistola, per poi rivolgere l’arma contro se stesso e togliersi la vita. A lanciare l’allarme sarebbe stato il figlio ventenne, che non riusciva ad accedere all’abitazione. Per aprire la porta di casa è stato necessario l’intervento dei pompieri. L’arma impiegata dall’uomo per uccidere la moglie e poi togliersi la vita risulterebbe regolarmente denunciata.

Secondo le prime informazioni, Elena Belloli era impiegata come geometra in uno studio tecnico del paese. Il marito, invece, in passato gestiva un negozio di alimentari, attività che, secondo i vicini, aveva chiuso qualche anno fa a causa di problemi di salute. Le autorità, alla ricerca di un possibile movente, stanno cercando di ricostruire le cause dell’accaduto: pare che l’uomo nutrisse sospetti riguardo a una presunta relazione extraconiugale della moglie. Prima di compiere il gesto, Bertocchi avrebbe inviato un messaggio a una persona vicina alla donna, spiegando le sue intenzioni e le ragioni dietro l’atto.