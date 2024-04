Si è schiantato con la sua moto, un uomo di 57 anni che stava percorrendo via Canturina a Como. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Un motociclista di 57 anni stava percorrendo via Canturina a Como, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. I traumi riportati hanno portato alla sua morte.

Incidente a Como

Luca Casali aveva 57 anni e nella serata di venerdì 19 aprile stava rientrando nella sua casa di Como.

Mentre percorreva via Canturina però, un terribile incidente ha causato la caduta a terra in modo così rovinoso che è morto il giorno seguente per i traumi riportati.

Non è chiaro cosa sia accaduto e per quale motivo il motociclista abbia perso il controllo del mezzo, le forze dell’ordine stanno indagando.

La dinamica dell’incidente di Como

Sono ancora impegnati sul posto gli agenti per i rilievi di rito. Per ricostruire cosa è accaduto saranno fondamentali i filmati di eventuali telecamere di zona e i testimoni oculari, anche se in realtà vista l’ora tarda, è difficile che vi fossero altri utenti della strada in quel tratto.

L’impatto è avvenuto intorno alle 22.45, quando appunto il motociclista 57enne stava rientrando a Como.

Improvvisamente, per motivi non chiari, Luca è caduto a terra. Subito sono arrivati i soccorritori sanitari con l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica, ma le condizioni del motociclista erano apparse da subito molto gravi.

Trasportato d’urgenza in ospedale, è morto il giorno dopo per gli importanti traumi riportati durante l’impatto.

Ricordiamo che nel sinistro, non sono stati coinvolti altri mezzi. Ora starà alla polizia locale stabilire cosa è successo con esattezza.