Dramma nel pomeriggio di ieri a Como, e più precisamente in via per Cernobbio, dove due automobili si sono scontrate in un terribile incidente stradale. Dopo lo scontro, uno dei veicoli si è ribaltato rimanendo sulla carreggiata con la parte superiore appoggiata all’asfalto.

Como, incidente tra due auto: cosa è successo

Erano circa le ore 17:20 del pomeriggio di ieri, martedì 26 marzo, quando in via per Cernobbio due autombili si sono scontrate in una dinamica ancora tutta da comprendere. I due mezzi, secondo quanto appreso, hanno avuto un impatto violento che ha causato anche il ribaltamento di uno di essi. Sul posto sono immediatamente giunti i medici del 118, chiamati da alcuni altri automobilisti di passaggio.

Como, incidente tra due auto: i feriti

I sanitari sono arrivati in loco in codice rosso e hanno immediatamente fornito le prime cure del caso alle due persone rimaste coinvolte nel sinistro: un uomo di 31 anni e una donna di 50. I due erano le uniche due persone presenti sulle automobili nel momento dello schianto. Un’ambulanza ha poi provveduto ad accompagnare i feriti all’ospedale Sant’Anna: l’uomo e la donna sono stati accolti in codice giallo. La polizia locale ha, nel frattempo, avviato le indagini per comprendere al meglio la dinamica di quanto accaduto.