Nell’ultimo anno, un’invasione silenziosa è avvenuta nel cuore di un quartiere residenziale a Formello: migliaia di api hanno trovato rifugio nell’intelaiatura della camera da letto di una villetta.

Invasione di Api a Roma: Il Rifugio Insolito nella Camera da Letto di una Villetta

Un episodio simile ha fatto scattare l’allarme anche in un appartamento a Le Rughe, creando momenti di panico tra i residenti. L’esperto etologo Andrea Lunerti, intervenuto per la rimozione degli sciame, ha descritto la scoperta di un’enorme colonia di oltre 120mila api, con sette favi di dimensioni impressionanti. Il motivo dell’insediamento inusuale? Gli insetti hanno sfruttato la via della canna fumaria per entrare nelle abitazioni.

La situazione è ulteriormente complicata dal crollo delle temperature, che ha temporaneamente rallentato la riproduzione delle api, ma si prevede un aumento delle sciamature una volta che il clima tornerà mite. Lunerti sottolinea l’importanza di rivolgersi a esperti per la rimozione degli alveari, evitando soluzioni fai-da-te che potrebbero causare danni sia alla sicurezza pubblica che privata.

Roma, nella camera da letto di una villetta oltre 120mila api

La proliferazione delle api è stata favorita da condizioni climatiche particolarmente favorevoli nella scorsa stagione, portando a una diffusa invasione nelle abitazioni romane. Questo fenomeno, sebbene affascinante, richiede un intervento tempestivo per garantire la sicurezza dei residenti e degli insetti stessi.

In conclusione, la collaborazione tra esperti e comunità è essenziale per gestire questa emergenza in modo sicuro ed efficace. Bisogna essere consapevoli del ruolo cruciale delle api nell’ecosistema e affrontare il problema con sensibilità ed esperienza.