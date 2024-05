Incendio nella notte per il bar storico di via Isonzo a Latina, le fiamme sono divampate fino al secondo piano del palazzo, il fumo ha poi fatto il resto.

Nella tranquilla notte tra domenica e lunedì, la via Isonzo a Latina è stata scossa da un incendio che ha gravemente danneggiato il Bar Napoli, un’iconica attività di fronte ai Palazzi Barletta.

Incendio al Bar Napoli: il palazzo viene evacuato

Intorno alle 2 del mattino, l’allarme è stato dato e tempestivamente sono intervenuti i vigili del fuoco.

Le fiamme e il fumo hanno danneggiato uno spigolo del palazzo, situato proprio di fronte al distributore di benzina, suscitando preoccupazione tra i residenti. Di fronte al pericolo imminente, i vigili del fuoco hanno prontamente ordinato l’evacuazione delle abitazioni circostanti, svegliati di soprassalto nella notte, in totale dieci famiglie sono state costrette a lasciare le loro case per mettersi al sicuro.

L’incendio è stato infine domato dopo ore di duro lavoro da parte dei soccorritori, attualmente, il Bar Napoli è chiuso al pubblico e sono in corso valutazioni per determinare l’entità dei danni subiti sia dal locale che dall’edificio adiacente.

Incendio nella notte per il bar storico di via Isonzo a Latina

Secondo le prime indagini, le fiamme hanno preso origine da un quadro elettrico situato nella parte retrostante del gazebo del bar, propagandosi rapidamente alla struttura circostante. Le fiamme hanno raggiunto persino il secondo piano del palazzo, mentre il fumo ha contribuito a diffondere il caos e la disperazione tra i residenti.

Questo incendio ha messo in evidenza l’importanza di avere sistemi di sicurezza efficaci e di essere preparati ad affrontare situazioni di emergenza in modo tempestivo. Le autorità stanno continuando le indagini per determinare le cause precise dell’incendio e garantire che simili tragedie possano essere prevenute in futuro.