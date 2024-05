Nelle scorse ore, un tremendo incendio è scoppiato nel carcere minorile Beccaria. Il rogo, secondo quanto si è appreso, avrebbe preso vigore da una cella del secondo piano per poi propagarsi in altre tre celle.

Incendio nel carcere minorile Beccaria: intervengono i vigili del fuoco

Paura a Milano, dove nel carcere per minori Beccaria è scoppiato nella notte un incendio. A riferirlo sono stati i vigili del fuoco intervenuti nella zona. I caschi rossi hanno spiegato che il rogo sarebbe partito da una singola cella, per poi propagarsi in uno dei corridoi del secondo piano del carcere. Al momento, non sono stati resi noti i motivi dietro alla propagazione delle fiamme. Fortunatamente, le autorità hanno riferito che non ci sono stati feriti, né intossicati, anche se il fumo era davvero tanto.

Incendio nel carcere minorile Beccaria: l’evacuazione

Erano circa le ore 2 della notte quando è scoppiato l’allarme antincendio fra le mura del carcere Beccaria. I vigili del fuoco sono arrivati in pochi attimi e hanno subito fatto partire le operazioni di evacuazione. L’intervento dei caschi rossi si è consumato in ben 3 ore. Alle 5 della mattina, l’allarme è definitivamente rientrato.