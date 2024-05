Omicidio a Bicinicco: donna uccide un uomo con forbici e acido muriatico, indagini in corso

A Bicinicco, in provincia di Udine, una lite ha trasformato una serata ordinaria in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. Silvia Comelli, una 42enne di Reana del Rojale (Udine) e Stefano Iurigh, un 43enne di Bicinicco, sono stati coinvolti in un violento confronto che ha avuto conseguenze fatali. La donna ha ucciso l’uomo impugnando un coltello da cucina, poi delle forbici e persino dell’acido muriatico gettato sul volto.

La confessione della donna

Dopo aver commesso l’omicidio, la donna ha chiamato i soccorsi e si è presentata in caserma, visibilmente confusa, confessando il crimine. La vittima, Stefano Iurigh, è stato ucciso nella propria abitazione, ora posta sotto sequestro. È difficile comprendere cosa abbia potuto scatenare una reazione così estrema e brutale. Gli inquirenti dovranno indagare a fondo per comprendere le dinamiche di questa tragedia e assicurare che la giustizia sia fatta per il 43enne.

Indagini in corso

La storia assume un nuovo significato con la rivelazione che i due protagonisti, inizialmente scambiati per marito e moglie, si erano invece incontrati al Sert, entrambi affrontando gravi problemi di droga. Questo aggiunge una dimensione più complessa alla situazione. Tuttavia, gli investigatori non possono ancora confermare se il movente dell’omicidio sia legato solamente alla tossicodipendenza; occorreranno ulteriori indagini e comparazioni scientifiche.

La donna è stata arrestata, ma prima del suo trasferimento in carcere, la 42enne è stata sottoposta a test tossicologici, mentre la stessa procedura sarà svolta per l’uomo durante l’autopsia. La lite avvenuta sabato sera tra i due è al centro delle indagini, così come il tipo di relazione che li legava.

Il tipo di relazione tra la donna e la vittima

Nonostante la donna abbia sempre descritto la vittima come un amico, ci sarebbe anche la possibilità che tra di loro ci fosse anche una relazione sentimentale. Al momento, le ragioni dell’omicidio restano oscure, e i carabinieri del Nucleo investigativo di Udine e della Compagnia di Palmanova sono focalizzati su questo punto. È evidente che dietro a questo tragico evento ci possa essere molto di più di quanto si pensasse inizialmente, e sarà necessario scavare a fondo per comprendere appieno la dinamica dei fatti.