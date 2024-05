Il territorio di Napoli non ha pace perché la terra è tornata a tremare a Pozzuoli. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato un nuovo terremoto di magnitudo 2.7 sulla scala Richter con epicentro ai Campi Flegrei, luogo che è al centro di un eterno sciame sismico in queste settimane. La scossa è stata avvertita chiaramente anche nei comuni vicini all’epicentro, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Campi Flegrei, nuova scossa di terremoto magnitudo 2.7

Erano da poco passate le ore 3 della notte tra venerdì 24 e sabato 25 maggio quando, nella zona di Campi Flegrei, si è avvertita chiaramente una nuova scossa di terremoto, l’ennesima di questi giorni. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno fatto sapere che il terremoto ha avuto una potenza di 2.7 sulla scala Richter e che il suo ipocentro era a pochi chilometri di profondità. Secondo quanto appreso, questo terremoto è stato distintamente avvertito anche in alcuni comuni della zona, come Pozzuoli, Bacoli e Quarto.

Terremoto ai Campi Flegrei, il precedente

Fortunatamente, in questo caso, la scossa è stata rilevante, ma non così potente come quella che aveva superato quota 4 sulla scala Richter e che aveva messo in apprensione, solo pochi giorni fa, tanti cittadini del napoletano.