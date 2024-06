Incidente dopo il concerto di Ultimo a Napoli: uomo muore, grave la compagna

Napoli, incidente mortale dopo il concerto di Ultimo: uomo muore, grave la co...

DDopo il concerto di Ultimo allo stadio Maradona di Napoli, una coppia di origini pugliesi è rimasta coinvolta in un tragico incidente in moto.

Napoli, incidente mortale dopo il concerto di Ultimo: uomo muore, grave la compagna

Vincenzo De Nittis, 35 anni, ha perso la vita mentre la compagna Sara, 34 anni, è stata gravemente ferita e ricoverata in ospedale. Dopo aver trascorso la serata al concerto del celebre cantautore romano, la coppia aveva deciso di prolungare il soggiorno a Napoli per poi mettersi in viaggio il giorno seguente.

L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 38 nel territorio del Foggiano, precisamente tra Apricena e San Nazario, quando la moto su cui viaggiavano Vincenzo e Sara ha impattato violentemente con un’auto. Purtroppo, Vincenzo è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente. Sara, invece, è stata trasportata d’urgenza dall’elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia, dove è stata sottoposta immediatamente a un intervento chirurgico per curare le ferite.

Le autorità competenti stanno attualmente indagando sulla dinamica precisa dell’incidente per determinare le cause e le responsabilità. A Peschici, città d’origine di Vincenzo, la notizia della sua tragica morte ha generato profondo dolore. Il sindaco, Luigi D’Arenzo, ha espresso il cordoglio della comunità e ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e solidarietà alla famiglia colpita dalla tragedia.

Sara e Vincenzo lasciano un figlio, Edoardo, nato solo pochi mesi prima dell’incidente, aggiungendo un’ulteriore dimensione di dolore e perdita per i loro cari e per la comunità locale.