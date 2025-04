Un evento di portata mondiale

Il 26 aprile si svolgeranno i funerali di Papa Francesco, un evento che attirerà l’attenzione di oltre 200mila fedeli e 160 delegazioni di capi di Stato e di governo da tutto il mondo. Questo momento di commemorazione non è solo un addio a un leader spirituale, ma rappresenta anche un’opportunità per riflettere sull’eredità di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri.

La cerimonia si svolgerà in un’atmosfera di profonda emozione, con la partecipazione di persone provenienti da ogni angolo del pianeta, unite nel ricordo e nella celebrazione della vita di Papa Francesco.

Ricordi e testimonianze

In questi giorni, i ricordi di chi ha avuto il privilegio di incontrare il Santo Padre si moltiplicano. Tra le testimonianze più toccanti c’è quella di Dorotea Falcone, una signora di Milano che ha ricevuto una visita inaspettata da Papa Francesco nel 2017. Durante quel momento, il Pontefice si era recato nella periferia milanese per portare conforto a chi ne aveva bisogno. Dorotea racconta con emozione l’incontro, descrivendo come, nonostante le sue speranze fossero svanite, il suono del citofono le ha restituito la gioia. “Era davvero lui”, ricorda, evidenziando l’impatto che quel momento ha avuto sulla sua vita.

Un aneddoto indimenticabile

Oltre all’emozione, l’incontro con Papa Francesco ha regalato anche un momento di ilarità. Dorotea racconta di come il Pontefice sia rimasto bloccato in ascensore durante la sua visita. “Dopo che è passato lui, hanno ristrutturato tutto il palazzo”, scherza la donna, sottolineando l’umanità e la semplicità del Santo Padre. Questo aneddoto, pur nella sua leggerezza, riflette il calore e l’accessibilità che Papa Francesco ha sempre mostrato nei confronti delle persone, rendendolo un leader amato e rispettato.

Un gesto di amore e condivisione

In preparazione alla visita del Pontefice, Dorotea ha voluto preparare del pane con le olive, simbolo di pace, da benedire. Questo gesto non è solo un atto di fede, ma anche un modo per condividere un momento di gioia con chi non poteva partecipare all’incontro. “Ho tenuto un po’ di pane anche per me e, nonostante molti mi abbiano offerto notevoli cifre per averlo, lo tengo stretto e non lo vendo”, afferma con orgoglio. Questo racconto mette in luce non solo la devozione di Dorotea, ma anche l’importanza della comunità e della condivisione, valori che Papa Francesco ha sempre incoraggiato.