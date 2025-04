Un gesto di responsabilità storica

Alla vigilia del 25 aprile, giorno della liberazione, il Comune di San Clemente, in provincia di Rimini, ha preso una decisione significativa: la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, il dittatore fascista, e il conferimento della stessa a Giacomo Matteotti, il politico socialista assassinato dai fascisti nel 1924.

Questo atto, approvato all’unanimità dal consiglio comunale, rappresenta un passo importante per riconciliare la memoria storica con i valori democratici contemporanei.

Il contesto delle revoche

Non è solo San Clemente a muoversi in questa direzione. Anche Ozzano dell’Emilia, in provincia di Bologna, ha revocato la cittadinanza onoraria a Mussolini, un atto che segna un cambiamento di sensibilità rispetto al passato. La sindaca di San Clemente, Mirna Cecchini, ha sottolineato l’importanza di affrontare il passato con maturità, affermando che “revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini significa prendersi la responsabilità di giudicare con determinazione un passato costellato da atrocità”. Queste parole evidenziano la necessità di una riflessione profonda su ciò che rappresenta il fascismo nella storia italiana.

Il significato di Matteotti

Il conferimento della cittadinanza onoraria a Giacomo Matteotti non è solo un atto simbolico, ma un richiamo alla memoria collettiva. Matteotti è visto come un simbolo della lotta per la democrazia e la libertà, valori che oggi sembrano sempre più minacciati. La sindaca ha ricordato che “la democrazia e la libertà non sono beni scontati”, sottolineando l’importanza di vigilare e partecipare attivamente alla vita democratica. Questo riconoscimento serve a ricordare che la libertà è il risultato di conquiste faticose e che la memoria storica deve essere preservata per evitare il ripetersi degli errori del passato.

Un segnale forte per il futuro

La decisione di revocare la cittadinanza a Mussolini è stata motivata anche dalla necessità di allineare le scelte politiche con i valori della Costituzione repubblicana. A Isernia, il capogruppo del Partito Democratico, Stefano Di Lollo, ha dichiarato che l’onorificenza attribuita a Mussolini è oggi incompatibile con i principi democratici. La revoca di queste onorificenze rappresenta un segnale forte per le future generazioni, un invito a riflettere su come la storia influisca sul presente e sul futuro. Restituire alla storia il suo giusto significato è fondamentale per costruire una società consapevole e libera.