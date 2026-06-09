Matrimonio Di Pasquale-Di Stolfo: la scelta dell'Iban sugli inviti

Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo, prossimi a sposarsi, hanno inserito l'Iban sugli inviti di nozze. Una scelta che ha suscitato diverse opinioni.

Simone Di Pasquale, noto ballerino e volto storico di Ballando con le Stellesta per vivere uno dei momenti più importanti della sua vita: il matrimonio con la compagna Maria Di Stolfo. La coppia, che ha già un figlio, Gabriele, nato nel 2026, e che Maria ha avuto anche un altro figlio, Tiziano, di 10 anni, ha deciso di includere l’Iban sugli inviti di nozze.

Una scelta che ha suscitato diverse reazioni, tra chi la trova pratica e chi invece la considera poco elegante.

Durante un’intervista nel programma La Volta Buona di Rai 1condotto da Caterina Balivo, i futuri sposi hanno spiegato le motivazioni dietro questa decisione. Simone Di Pasquale ha ammesso di essere stato inizialmente contrario, definendo la scelta sgradevole e brutta.

Tuttavia, ha cambiato idea dopo aver ascoltato i consigli degli amici e la prospettiva di Maria, che ha sottolineato come molti ormai adottino questa pratica.

La scelta dell’Iban: comodità o mancanza di eleganza?

Maria Di Stolfo ha spiegato che la decisione di includere l’Iban è nata dal desiderio di facilitare gli invitati.

Gli invitati vanno in difficoltàha dichiarato, noi abbiamo una casa e non ci manca niente. La coppia, infatti, non ha bisogno di oggetti per la casa e preferisce ricevere denaro che potrà spendere come meglio crede. Una soluzione che, nonostante sia sempre più comune, non manca di critiche.

Elisa Motterle, esperta di bon ton presente in studio, ha espresso la sua opinione contraria. Non lo trovo particolarmente eleganteha affermato. Quando qualcuno ha osservato che è comodoMotterle ha risposto con una riflessione: La comodità e l’eleganza raramente credo vadano di moda.

L’amore tra Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo

Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo si sono conosciuti nel 2018, ma il colpo di fulmine non è scattato immediatamente. È stato solo qualche anno dopo, sui campi da padelche la scintilla si è accesa. Da allora, la loro storia d’amore è cresciuta, portandoli a decidere di sposarsi e a condividere questa scelta insolita ma pratica con i loro invitati.

La decisione di includere l’Iban sugli inviti di nozze riflette una tendenza sempre più diffusa tra le coppie moderne, che preferiscono la praticità e la libertà di scelta per gli invitati. Tuttavia, come dimostrato dalle reazioni, questa pratica continua a dividere le opinioni, soprattutto tra chi valorizza ancora le tradizioni e l’eleganza del bon ton.