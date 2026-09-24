Novanta anni dopo la prima nota scritta a mano su una bacheca della Mount Temple Comprehensive School, il quartiere Northside di Dublino ha assistito a un nuovo capitolo della storia degli U2. L’annuncio, diffuso attraverso i canali social dei quattro componenti – Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. – conferma che il prossimo 13 novembre verrà lanciato “Carnaval De Luz” il sedicesimo album della formazione, prodotto da EMI Records.

Il contesto storico: 50 anni di avventure musicali

Il lancio coincide con il cinquantesimo anniversario di un episodio che ha cambiato il destino della band: nel settembre 1976, Larry Mullen Jr. affisse una nota che recitava “Batterista cerca musicisti per formare una band”. Quell’appunto, che rimase appeso a un muro di classe, fu il seme da cui germogliarono le canzoni che avrebbero segnato tre decenni di innovazione.

Ora, quasi mezzo secolo dopo, il gruppo si presenta ancora alla ricerca di nuove dimensioni creative come testimonia il nuovo lavoro.

Da “Days of Ash” ed “Easter Lily” a “Carnaval De Luz”

All’inizio del 2026 gli U2 avevano sorpreso i fan con due EP inusuali, Days of Ash ed Easter Lily ciascuno contenente sei tracce.

Entrambi erano stati concepiti in linea con il calendario liturgico – un gesto simbolico che ha anticipato il tema centrale del nuovo album, lecito nella sequenza temporale del carnevale liturgico. “Carnaval De Luz” si inserisce

La struttura del disco: 12 brani tra sperimentazione e tradizione

Composto da dodici tracce, l’album esplora tematiche di spiritualità amicizia, libertà e resistenza contro forze oppressive. Il primo singolo, “Street of Dreams” è stato rilasciato a luglio e anticipa sonorità che mescolano la tradizione rock della band con elementi più avanguardistici, come si percepisce in brani quali “The Greatest Show On Earth”, “Glorify” e “Midnight Sunshine”. La nota più breve, “Silencio” dura 2 minuti e 35 secondi ed è un omaggio al surf-punk dei primi anni, dimostrando la capacità del gruppo di rinvigorire influenze apparentemente lontane senza sacrificare la propria identità.

Il duetto finale: “Torn” con Dolly Parton

L’ultima traccia, intitolata “Torn” è un duetto tra Bono e la leggendaria Dolly Parton, la cui voce è stata registrata poco prima della sua scomparsa, rendendola l’ultima performance vocale del mito. La canzone è stata scritta a quattro mani da tutti i componenti degli U2, da Parton stessa e dal produttore Johnny McDaid. Il risultato è un brano country che narra di legami familiari spezzati ma che, attraverso la melodia, assume una risonanza universale.

Tempistiche e aspettative: nove anni dall’ultimo LP di inediti

“Carnaval De Luz” arriverà a metà novembre, precisamente il 13, segnando quasi nove anni dalla pubblicazione di “Songs of Experience” (01-12-). Dopo un lungo periodo di pausa, i fan e la critica attendono con ansia una proposta che possa superare gli ultimi due album in termini di coesione e vitalità. La presenza di Dolly Parton, insieme a riferimenti al passato liturgico tramite gli EP, indica un desiderio di coniugare nostalgia e rinnovamento.

Con una combinazione di suoni sperimentali, collaborazioni di alto profilo e una narrazione tematica potente, “Carnaval De Luz” promette di essere uno dei momenti più significativi del panorama musicale del 2026.