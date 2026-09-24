Il caso si è verificato nell'aprile del 2023, il proprietario degli animali è riuscito a recuperare la targa e l'uomo accusato ora sarà in tribunale.

Un uomo si trovava lungo la strada che percorreva abitualmente solo che davanti a sè ha trovato un gregge di pecore e quel rallentamento non lo voleva proprio accettare ed invece di aspettare che gli animali assieme al proprietario continuassero il loro percorso ha deciso di compiere un gesto incredibile che ora gli può costare molto caro.

L’investimento è avvenuto nel 2023

Il caso in questione è avvenuto il 25 aprile del 2023 a Casale del Sile in provincia di Treviso, l’uomo era a bordo del suo furgone e doveva transitare per una strada solo che davanti a sé ha trovato un gregge di pecore.

Immediatamente spazientito ha iniziato a inveire verso il pastore proprietario del gregge con parole pesanti – “Spostate questa m***a di pecore io devo passare.

Ammazzo tutti io non vi ho dato l’autorizzazione a passare di qua”.

In quel momento il raptus e la partenza a razzo con il suo Volkswagen Caddy falciando gli animali. La sua azione ne ha uccise due sul colpo e successivamente una terza, morta qualche ora dopo a seguito delle ferite riportate.

Ora andrà a processo, prima udienza nel 2028

L’uomo è stato rintracciato grazie alla prontezza del pastore che ha annotato la targa del veicolo, chi ha investito gli animali difatti non si è fermato ed ha continuato a percorrere la strada.

Dopo i controlli della targa la persona autrice dell’investimento è stata contattata e ora rischia, come riporta TGCom24, 4 anni di reclusione con le accuse di uccisioni di animali altrui e minaccia.

La prima udienza del processo si terrà nel 2028. A testimonianza che un gesto fatto per rabbia e perché si pensa che avendo un veicolo si possiede la strada può essere pagato a caro prezzo. Naturalmente saranno i giudici a stabilire se l’uomo dovrà pagare con il carcere quanto ha commesso.