Vermi nella farina e insetti degli alimenti, è questa la scoperta shock da parte dei carabinieri e del Nas.

Scoperta davvero raccapricciante quella fatta dai Carabinieri e dal Nas: trovati vermi e insetti destinati agli alimenti per bambini di alcune comunità nel Napoletano. Ecco tutti i dettagli.

Shock in Italia, trovati vermi e insetti negli alimenti destinati ai bambini

I carabinieri della Stazione di Caivano insieme al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Napoli e ai servizi sociali del Comune hanno effettuato alcuni controlli in cinque strutture socio-assistenziali di Caivano (Napoli), tutte gestite dalla stessa cooperativa.

Sono stati trovati vermi nelle farine e insetti nei recipienti degli alimenti destinati ai bambini. Nel mirino dei controlli sono finite due comunità alloggio e tre comunità educative per minori, tutte riconducibili alla stessa cooperativa. I controlli hanno interessato due comunità alloggio e tre comunità educative per minori. Le irregolarità più gravi in due delle cinque strutture ispezionate, dove sono emerse criticità nella gestione degli alimenti destinati ai bambini ospitati.

Insetti e vermi trovati negli alimenti destinati ai bambini: denunciata una 37enne

Secondo quanto si apprende da fonti online, in seguito alle violazioni accertate, i carabinieri avrebbero denunciato la responsabile legale della cooperativa, una 37enne originaria di Maddaloni, per violazione delle norme sull’igiene degli alimenti. Nei suoi confronti sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4mila euro.

I controlli avrebbero anche portato alla sospensione di un deposito di alimenti, ritenuto non conforme agli standard igienico-sanitari previsti dalla normativa europea in materia di sicurezza alimentare.

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