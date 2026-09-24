Un anziano ha percorso circa due chilometri in bici elettrica sull’autostrada A14, dopo essere entrato dalla barriera di Porto Sant’Elpidio, nel Fermano. L’allarme lanciato dagli automobilisti ha permesso alla Polizia stradale di intervenire rapidamente e fermare l’uomo, fortunatamente senza conseguenze né incidenti.

Anziano in bici elettrica sull’A14: automobilisti lanciano l’allarme

Attimi di apprensione lungo l’autostrada A14, dove un anziano è entrato con una bicicletta elettrica dopo aver superato i varchi del casello di Porto Sant’Elpidio, nel Fermano. L’episodio si è verificato intorno alle 13 di ieri, mercoledì 23 settembre, quando l’uomo ha imboccato la carreggiata in direzione sud, iniziando a pedalare in un tratto riservato esclusivamente ai veicoli a motore.

Secondo quanto ricostruito, avrebbe percorso circa due chilometri prima che la situazione venisse segnalata alle forze dell’ordine.

Alcuni conducenti sotto choc hanno rallentato per evitare di investire l’uomo e hanno contattato la Polizia stradale. La segnalazione ha permesso agli agenti di intervenire rapidamente: le pattuglie della sottosezione autostradale di Porto San Giorgio si sono dirette verso il punto indicato e hanno individuato l’anziano mentre procedeva ancora lungo l’A14.

L’intervento della Polizia stradale: anziano in bici elettrica fermato e messo in sicurezza

Gli agenti sono riusciti a raggiungere l’uomo nel giro di pochi minuti, interrompendo la sua pedalata prima che la situazione potesse degenerare. Dopo averlo fermato, la Polizia stradale ha provveduto a metterlo in sicurezza, evitando ulteriori rischi per lui e per le persone che stavano transitando lungo l’A14. L’uomo è rimasto in buone condizioni e l’episodio non ha provocato incidenti, nonostante la presenza della bicicletta sulla carreggiata avesse costretto diversi automobilisti a prestare particolare attenzione e a rallentare.