La decima puntata del grande fratello Vip 9 è stata trasmessa il 19 settembre su Canale 5, offrendo al pubblico una serata ricca di colpi di scena. Tra i protagonisti principali, la psicologa siciliana Marina La Rosa è diventata al centro dell’attenzione grazie a una confessione fatta durante il celebre gioco “Obbligo o Verità”. L’atmosfera nella Casa, già tesa per le nuove nomination, si è improvvisamente carica di curiosità quando la dottoressa ha deciso di parlare francamente dei suoi gusti personali.

Marina La Rosa e la dichiarazione a “Obbligo o Verità”

Nel corso della sfida, Marina ha risposto alla domanda “Chi è l’uomo più attraente in Casa?” con la frase: “Secondo me l’uomo più attraente che c’è qua dentro è, ahimè, un mio amico, cioè Andreas.” Subito dopo, ha aggiunto: “Ma soprattutto la moglie è una mia amica” riferendosi a Veronica Peparini consorte di Andreas Muller.

La psicologa ha enfatizzato che la sua risposta era una mera opinione, priva di secondi fini, sottolineando il legame di amicizia con entrambe le persone coinvolte.

Il retroscena dell’amicizia tra Marina, Andreas e Veronica

Il rapporto tra i tre risale al 2024, quando hanno partecipato insieme a La Talpa – Who is the Mole? un reality poco seguito che è stato chiuso in anticipo da Mediaset.

Nonostante il fallimento del programma, Marina La RosaAndreas Muller e Veronica Peparini sono rimasti in contatto, irrigando un’amicizia che ha superato la semplice collaborazione televisiva. Questa storia pregressa è stata richiamata da Marina per dimostrare che la sua confessione non nasceva da un interesse romantico, ma da un riconoscimento di fascino personale verso un amico.

Le reazioni in Casa e l’intervento di Guendalina Tavassi

Dopo la dichiarazione di Marina, l’atmosfera è cambiata rapidamente. L’influencer romana Guendalina Tavassi appena entrata nella Casa, ha scoperto che Andreas Muller ha 30 anni, mentre la moglie Veronica Peparini ne ha 55, con un divario di 25 anni. Guendalina, sorpresa, ha scherzato sul fatto che il ballerino “sta invecchiando male”, creando un momento di leggerezza ma anche di discussione sul tema delle differenze d’età nelle coppie celebri.

La serata del 19 settembre: nuovi ingressi, votazioni e immunità

La puntata ha visto l’arrivo di cinque nuovi concorrenti, tra cui Andreas Muller il ballerino vincitore della 16ª edizione di Amici. Per il primo giorno, i telespettatori hanno votato per l’immunità; il risultato è stato assegnato a Andreas che ha così evitato le prime nomination. Parallelamente, Carmen Di Pietro e Moreno Morello hanno ricevuto lo stesso beneficio grazie alla decisione di Guendalina Tavassi in “Nuvola”. Le nomination hanno coinvolto Federica MorelloMarina La RosaGiancarlo Danto e Alessandro Roncaccia aprendo la strada a un nuovo round di votazioni da parte del pubblico.

Infine, la conduttrice Ilary Blasi ha introdotto un gioco speciale: ogni concorrente ha pescato una busta sigillata, con la promessa che il biglietto di ritorno potrebbe consentire un ritorno in Casa a chi fosse stato eliminato. Questo elemento ha aggiunto suspense e ha lasciato i fan a immaginare quali sorprese riserverà la prossima puntata.