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Sondaggio: FdI al 27,7%, Pd al 20% e Vannacci al 7%

Sondaggio: FdI al 27,7%, Pd al 20% e Vannacci al 7%

Il recente sondaggio rivela una leggera flessione di Futuro Nazionale e un consolidamento di Fratelli d'Italia, mentre il Pd registra un piccolo aumento.

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Il panorama elettorale italiano si è nuovamente modificato in seguito all’ultimo rilevamento condotto da un istituto di ricerca per Porta a Porta. Il risultato più evidente è la perdita di un punto percentuale del Futuro Nazionale che scende al 7%, mentre il Fratelli d’Italia registra un lieve incremento, raggiungendo il 27,7%.

Il centrodestra resta la coalizione più forte, totalizzando il 42,2% dei consensi.

Fratelli d’Italia è il primo partito, seguito da Forza Italia stabile al 7% e da una Lega che recupera mezzo punto, attestandosi al 6%.

Consolidamento del centrodestra: da FdI a Lega

Il dato più significativo per il blocco di destra è la crescita di Fratelli d’Italia che guadagna 0,2 punti rispetto al rilevamento del 8 settembre. Questo consolidamento mantiene la formazione guidata da Giorgia Meloni al vertice dell’elettorato italiano.

Forza Italia resta invariata al 7%, mentre la Lega, guidata da Matteo Salvini, recupera mezzo punto, portando il suo valore al 6%.

Nel contesto più ampio, anche Noi Moderati il partito di Maurizio Lupi, mantiene la sua quota dell’1,5%, dimostrando una stabilità nelle formazioni più piccole del centrodestra.

Il campo largo: Pd, M5S, Verdi e Sinistra

Al centro-sinistra, il Partito Democratico si posiziona al primo posto con il 20% dei preferiti, segnando un aumento di mezzo punto. La crescita è accompagnata da un miglioramento del Movimento 5 Stelle che sale dello 0,3% e raggiunge il 12,5%.

Altre formazioni progressiste mostrano dinamiche miste: Alleanza Verde e Sinistra arriva al 6%, mentre Azione scende di 0,5 punti, attestandosi al 4,5%. Italia Viva resta al 1,9% con una leggera flessione di 0,1 punti.

Evoluzione complessiva e prospettive per le prossime elezioni

Su due blocchi, il centrodestra detiene il 42,2% dei consensi, in crescita di 0,7 punti, mentre il campo largo, che comprende Pd, M5S, Verdi e altre liste, raggiunge il 42,7%, con un aumento dell’1,2%. L’affluenza stimata alle urne sale all’62%, +1 rispetto al sondaggio precedente, indicando una partecipazione elettorale in lieve crescita.

Il Partito Democratico continua a mantenere una posizione di rilievo, mentre il Movimento 5 Stelle resta stabile con un leggero miglioramento. Questi dati forniranno spunti importanti per le strategie dei partiti nelle prossime settimane.

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