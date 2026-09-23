Il panorama elettorale italiano si è nuovamente modificato in seguito all’ultimo rilevamento condotto da un istituto di ricerca per Porta a Porta. Il risultato più evidente è la perdita di un punto percentuale del Futuro Nazionale che scende al 7%, mentre il Fratelli d’Italia registra un lieve incremento, raggiungendo il 27,7%.
Il centrodestra resta la coalizione più forte, totalizzando il 42,2% dei consensi.
Fratelli d’Italia è il primo partito, seguito da Forza Italia stabile al 7% e da una Lega che recupera mezzo punto, attestandosi al 6%.
Consolidamento del centrodestra: da FdI a Lega
Il dato più significativo per il blocco di destra è la crescita di Fratelli d’Italia che guadagna 0,2 punti rispetto al rilevamento del 8 settembre. Questo consolidamento mantiene la formazione guidata da Giorgia Meloni al vertice dell’elettorato italiano.
Forza Italia resta invariata al 7%, mentre la Lega, guidata da Matteo Salvini, recupera mezzo punto, portando il suo valore al 6%.
Nel contesto più ampio, anche Noi Moderati il partito di Maurizio Lupi, mantiene la sua quota dell’1,5%, dimostrando una stabilità nelle formazioni più piccole del centrodestra.
Il campo largo: Pd, M5S, Verdi e Sinistra
Al centro-sinistra, il Partito Democratico si posiziona al primo posto con il 20% dei preferiti, segnando un aumento di mezzo punto. La crescita è accompagnata da un miglioramento del Movimento 5 Stelle che sale dello 0,3% e raggiunge il 12,5%.
Altre formazioni progressiste mostrano dinamiche miste: Alleanza Verde e Sinistra arriva al 6%, mentre Azione scende di 0,5 punti, attestandosi al 4,5%. Italia Viva resta al 1,9% con una leggera flessione di 0,1 punti.
Evoluzione complessiva e prospettive per le prossime elezioni
Su due blocchi, il centrodestra detiene il 42,2% dei consensi, in crescita di 0,7 punti, mentre il campo largo, che comprende Pd, M5S, Verdi e altre liste, raggiunge il 42,7%, con un aumento dell’1,2%. L’affluenza stimata alle urne sale all’62%, +1 rispetto al sondaggio precedente, indicando una partecipazione elettorale in lieve crescita.
Il Partito Democratico continua a mantenere una posizione di rilievo, mentre il Movimento 5 Stelle resta stabile con un leggero miglioramento. Questi dati forniranno spunti importanti per le strategie dei partiti nelle prossime settimane.