L’Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane e il Quartier Generale Centrale Khatam al-Anbiya più alta autorità operativa della Repubblica Islamica, hanno lanciato un avvertimento pubblico. In risposta alle recenti dichiarazioni del presidente statunitense donald trump gli alti comandanti hanno affermato che il Paese risponderà con colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili.

Il messaggio è stato diffuso tramite il canale Telegram dell’emittente statale Press Tv, sottolineando la gravità della situazione e la volontà di Tehran di non subire ulteriori provocazioni.

Avvertimento ufficiale del comando supremo iraniano

Secondo il comunicato, il Khatam al-Anbiya ha sottolineato che gli attacchi saranno più intensi e mirati a colpire le forze considerate responsabili delle minacce.

La dichiarazione non specifica obiettivi precisi, ma indica una strategia di risposta più aggressiva, in linea con la retorica militare iraniana degli ultimi mesi. Il linguaggio usato dal comando è volutamente severo, suggerendo un’escalation che potrebbe coinvolgere sia operazioni convenzionali sia capacità più sofisticate, come droni o missili a lungo raggio.

Messaggio diffuso su Telegram

Il canale Telegram di Press Tv ha pubblicato il comunicato, rendendolo immediatamente accessibile a un vasto pubblico sia interno che internazionale. L’uso di questa piattaforma, popolare in Iran per la sua capacità di bypassare la censura, indica l’intenzione di inviare un segnale chiaro sia ai cittadini iraniani sia ai potenziali avversari. Il testo originale, tradotto in diverse lingue, riporta le parole chiave “colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili” una frase che ricorda precedenti annunci di deterrenza da parte di Teheran.

Le dichiarazioni di Donald Trump che hanno scatenato la risposta

Le recenti affermazioni di Donald Trump hanno toccato vari temi, tra cui la sicurezza regionale, le sanzioni economiche e il coinvolgimento militare degli Stati Uniti in Medio Oriente. In una serie di interventi pubblici, il presidente ha criticato apertamente la politica iraniana, definendola una minaccia per gli interessi americani e per i loro alleati nella zona. Queste dichiarazioni hanno alimentato la percezione iraniana di una nuova fase di pressione esterna, spingendo il comando militare a riaffermare la propria capacità di difesa.

Possibili conseguenze per la sicurezza internazionale

Se l’Iran metterà in pratica la promessa di colpi più duri le tensioni nella regione potrebbero aumentare in modo significativo. Gli osservatori internazionali avvertono che un’escalation militare potrebbe coinvolgere non solo i fatti militari, ma anche un’intensificazione delle sanzioni economiche e delle operazioni di intelligence. Inoltre, il coordinamento tra le forze armate iraniane e i gruppi militanti affiliati potrebbe ampliare il raggio d’azione di eventuali attacchi, rendendo più complessa la gestione diplomatica del conflitto.