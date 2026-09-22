Alla recente sessione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente francese Emmanuel Macron ha denunciato la gravità della situazione a Gaza, chiedendo una risposta internazionale più decisa. Le sue parole, un tentativo di spingere per una tregua duratura, hanno suscitato reazioni accese tra gli ascoltatori, in particolare al governo di Gerusalemme, che ha percepito l’intervento come un tentativo di semplificare un conflitto estremamente complesso.

Netanyahu definisce grottesca la dichiarazione di Macron

Il Benyamin Netanyahu premier di Israele, ha subito replicato, definendo l’intervento di Macron “un’assurdità grottesca”. Nel comunicato ufficiale del suo ufficio, Netanyahu ha sottolineato che le parole del presidente francese non riflettono la realtà sul campo, dove la violenza perpetua mette a repentaglio la vita di migliaia di civili.

Secondo il premier, ogni intervento diplomatico deve tenere conto delle continue minacce rappresentate da gruppi terroristici operanti nella regione.

Il caso di Netanel Shukrun, testimonianza tragica

Per dare forza alle sue affermazioni, Netanyahu ha citato l’omicidio di Netanel Shukrun un cittadino francese padre di sei figli, avvenuto due giorni fa nella sua auto, in territorio della Giudea e Samaria.

Un attentatore affiliato a Hamas ha colpito il veicolo, uccidendo Shukrun nel suo ultimo respiro, durante il quale, secondo i testimoni, ha implorato il figlio di fuggire. L’episodio, avvenuto alla vigilia della festività ebraica di Yom Kippur, è stato presentato come esempio emblematico della brutalità quotidiana che colpisce le famiglie.

Hamas responsabile di incessanti attacchi contro civili israeliani

Nel medesimo comunicato, l’amministrazione di Netanyahu ha rimarcato che gli attacchi di Hamas si susseguono quasi ogni giorno, mirando sistematicamente a civili israeliani. Il primo ministro ha affermato che gli omicidi di civili in Giudea e Samaria sono numerosi e che l’ignoranza non può essere usata come scusa per cancellare il sangue versato da vittime innocenti. L’ufficio ha invitato la comunità internazionale a guardare oltre le dichiarazioni politiche e a riconoscere la dimensione umana di questi crimini.

Le conseguenze della violenza nella Giudea e Samaria

Le cronache recenti provengono da una zona dove la popolazione civile è costantemente esposta a infiltrazioni, sparatorie e attentati. Oltre al caso di Shukrun, numerose altre vittime sono state segnalate, indicando una tendenza preoccupante di escalation. Le autorità israeliane hanno intensificato le operazioni di sicurezza, ma la risposta di Hamas rimane ostinata, alimentando un ciclo di violenza che rende difficile ogni tentativo di mediazione.