Il mercoledì 23 settembre il programma serale di Rete4, ‘E’ sempre Cartabianca’ doveva andare in onda alle 21.30 con la consueta scaletta di dibattiti e interviste. Tuttavia, una problematica al mixer ha impedito l’avvio puntuale, costringendo la conduzione a rimandare la trasmissione di quasi un’ora.

Il guasto tecnico che ha posticipato l’avvio della puntata

Prima dell’orario previsto, Bianca Berlinguer ha comunicato al pubblico la presenza di un “incidente al banco del mixer”, precisando che senza quel dispositivo è impossibile far partire una diretta televisiva. Il ritardo è stato quantificato a circa trenta minuti con l’effettivo inizio segnalato attorno alle 22.00. Durante l’attesa, la rete ha riempito il vuoto con una sequenza di spot promozionali dedicati ad altri programmi, da Mario Giordano a Milo Infante, creando un’atmosfera di attesa insolita per gli spettatori.

Scambio di battute tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona

Quando le telecamere hanno finalmente ripreso, l’ospite fisso della serata, lo scultore e scrittore Mauro Corona ha aperto il dialogo con una battuta sul proprio “bicchierino” consumato durante la pausa pubblicitaria. “Ho immaginato che ci fosse una pubblicità più lunga e mi sono andato a fare un bicchierino…”, ha dichiarato, suscitando immediatamente una risposta tagliente da parte della conduttrice.

Il bicchierino di Corona e la reazione della conduttrice

Berlinguer non ha tardato a replicare: “Lei non capisce nulla” e, poco dopo, “Se vuole andare, se ne vada”. Il tono, percepito come una filippica ha alimentato una vera e propria “lite furibonda”, con Corona che ha difeso la propria posizione sostenendo di parlare in generale sul concetto di “capro espiatorio”. “Ho detto una cosa gradevole per i tecnici, lei mi fa una filippica”, ha replicato, accentuando il dissidio.

Ripresa della puntata e chiusura della discussione

Dopo alcuni minuti di confronto acceso, Corona ha cercato di placare gli animi: “Allora me ne vado, può stracciare il mio contratto”, ha detto, insinuando che le domande della conduttrice fossero poco costruttive. Berlinguer, mantenendo la presa, ha ribattuto: “Basta con questi ricatti, faccia quello che le pare”. Il dibattito ha poi lasciato spazio a una breve tregua, con Corona che ha chiesto scusa per l’impulso, ammettendo: “Mi è partito l’embolo”.

Il resto della serata è proseguito con la consueta struttura del talk-show, ma il ricordo del ritardo e dello scontro verbale è rimasto impresso nei telespettatori, dimostrando ancora una volta quanto le difficoltà tecniche possano trasformarsi in momenti di alta tensione televisiva.