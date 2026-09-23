Nel contesto degli Europei di volley l’Italia è stata eliminata nella fase a gironi dalla Finlandia. Dopo la partita, il commissario tecnico dell’Italvolley, Ferdinando de Girgi ha offerto una dettagliata analisi delle circostanze, mettendo in luce i punti di forza dell’avversario e le ragioni di un risultato finale deludente.

Il tecnico ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, la squadra ha dimostrato capacità di risollevarsi nel corso del match.

Tuttavia, la mancanza di un’esecuzione efficace nei momenti cruciali ha penalizzato il risultato finale, lasciando l’Italia fuori dalla competizione.

Le parole di Ferdinando de Girgi sulla partita contro la Finlandia

“Bisogna riconoscere i meriti alla Finlandia, siamo riusciti a rimettere in carreggiata la partita e quando dovevamo dare la zampata finale siamo mancati” è la frase chiave con cui de Girgi ha sintetizzato la situazione.

Il presidente ha evidenziato che, sebbene la squadra abbia recuperato in diverse fasi, la capacità di concretizzare un attacco decisivo è venuta meno proprio quando era più necessaria.

Riconoscere i meriti della Finlandia

Secondo il ct, la Finlandia ha mostrato una solidità tattica e una disciplina difensiva che hanno messo sotto pressione la difesa italiana.

Il riconoscimento dei meriti dell’avversario è stato inteso come un segnale di rispetto sportivo e come un utile punto di partenza per future rivalità.

Il motivo della mancata zampata finale

De Girgi ha attribuito la sconfitta a una combinazione di fattori: una giornata poco favorevole dal punto di vista psicologico, errori non capitalizzati nei momenti di alta tensione e una certa difficoltà nell’adattare il ritmo di gioco alle esigenze della partita. Il tecnico ha precisato che non è possibile “prendercela con nessuno”, ma è necessario lavorare su quegli aspetti per tornare competitivi.

Il contesto della partita e le implicazioni per l’Italvolley

La perdita contro la Finlandia ha posto fine alle speranze di qualificazione dell’Italia per la fase ad eliminazione diretta. L’eliminazione comporta una revisione delle strategie di squadra, della preparazione fisica e dell’approccio mentale nelle competizioni internazionali. De Girgi ha dichiarato che, nonostante la delusione, la squadra ha mostrato potenzialità che potranno essere sviluppate nei prossimi tornei.

L’esperienza, seppur amara, servirà a rafforzare l’Italvolley per le prossime sfide europee.