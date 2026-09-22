Logan e Jake Paul hanno visitato il Pentagono, parlato con il segretario alla difesa e il tesoriere, scatenando critiche e sollevando dubbi sul ruolo delle celebrità nella difesa.

Giovedì i due noti creatori di contenuti, Logan e Jake Paul, si sono recati al Pentagon per un incontro ufficiale con il Segretario alla Difesa, Pete Hegseth, e successivamente hanno scattato foto con lo US Treasury Secretary Scott Bessent. Le immagini, diffuse sui loro profili social durante il fine settimana, hanno mostrato il tipico ambiente militare mescolato a elementi della cultura digitale, sollevando subito una serie di commenti sui social.

La visita si inserisce in un più ampio sforzo del Dipartimento della Difesa volto a promuovere lo sport da combattimento e la forma fisica tra i militari. Recentemente è stata organizzata una serata UFC nella Casa Bianca, con l’obiettivo di avvicinare le forze armate a discipline atletiche di alto profilo e, forse, di sfruttare il fascino di personaggi del mondo digitale per rafforzare il legame con le nuove generazioni.

Dettagli dell’incontro al Pentagono

Durante l’appuntamento con il Segretario Hegseth, i fratelli Paul hanno tenuto un breve discorso davanti ai militari presenti, sottolineando l’importanza dell’allenamento fisico e della disciplina nello sport da combattimento. In un contesto più ristretto, hanno poi incontrato il tesoriere Bessent, dove sono stati scattati scatti che hanno poi alimentato la narrazione sui canali dei due influencer.

Il collegamento con l’indirizzo “State of the Force”

La presenza dei Paul avviene mesi prima del discorso annuale di Hegseth, intitolato “State of the Force”, in cui il Segretario invita i comandanti a proporre soldati per partecipare e, tra le attività previste, anche a allenarsi assieme a lui. Il Wall Street Journal aveva già riportato l’intenzione di includere momenti di esercizio fisico nel programma, suggerendo che la visita dei Paul possa aver contribuito a dare visibilità a quest’idea.

Visite di celebrità al Pentagono: un quadro storico

Logan e Jake Paul non sono i primi volti noti ad aver attraversato le porte del Pentagono. Nel 2019, ad esempio, l’attore Milo Ventimiglia, protagonista di “This Is Us”, si è recato a Washington per discutere come rafforzare il legame “civile-militare”. Lo stesso anno, Gene Simmons dei KISS ha parlato con i militari in una conferenza stampa, mentre nel 2018 Gerard Butler ha incontrato i responsabili della Marina per approfondire il suo film “Hunter Killer”.

Durante l’amministrazione Biden, l’attore David Boreanaz ha partecipato a un giro del Pentagono nell’ambito di un tour USO, collegato alla sua partecipazione nella serie TV “SEAL Team”. Sotto Barack Obama, i registi Mark Boal e Kathryn Bigelow hanno ricevuto informazioni riservate per la realizzazione di “Zero Dark Thirty”, dimostrando che l’accesso delle star a tali strutture può assumere forme molto diverse.

Reazioni e polemiche

Il loro passaggio è stato subito al centro di un vivace dibattito. L’ex deputato repubblicano Adam Kinzinger ha condiviso una clip dell’incontro, commentando: “We aren’t a serious country at the moment.“. Anche il network progressista MeidasTouch ha reagito con sarcasmo, paragonando la scena a un episodio di “Idiocracy” e affermando che “Idiocracy didn’t go far enough“.

Jake Paul ha risposto alle critiche con un lungo post in cui ha spiegato il suo punto di vista, sottolineando che preferisce “essere nella stanza a fare domande, imparare, sfidare idee e costruire relazioni” piuttosto che restare dietro uno schermo a giudicare. Questo discorso ha suscitato ulteriori dibattiti sulla legittimità della presenza di influencer in ambienti istituzionali.

Il background dei fratelli Paul è costellato da varie controversie: da dichiarazioni sulla necessità di aggiornare il Secondo Emendamento alla denuncia della SEC per la promozione di una criptovaluta senza aver dichiarato il compenso di 25.000 dollari, fino a episodi mediatici come il video girato nella foresta di Aokigahara. Tali fatti hanno alimentato la percezione di una figura pubblica spesso al centro di polemiche, rendendo la loro visita al Pentagono ancora più controversa.