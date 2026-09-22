Il 48enne ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è tornato in Italia dopo aver vissuto un episodio critico in territorio cubano. Durante un reportage a Santa Clara, è stato colpito da un forte mal di testa che lo ha costretto a recarsi d’urgenza in ospedale, prima nella città centro occidentale e poi nella capitale, L’Avana. Il soccorso dei medici cubani è stato definito dal politico come il fattore che gli ha salvato la vita e la gratitudine è stata espressa in un video trasmesso su La7 durante il programma DiMartedì.

Il malore in Cuba e il soccorso dei medici cubani

Nel corso della sua permanenza a Santa Clara, Di Battista ha sperimentato un improvviso peggioramento di salute, sintomo tipico di una grave ipertensione non diagnosticata. L’intervento tempestivo del personale medico locale ha evitato complicazioni più serie. Dopo la prima stabilizzazione, è stato trasferito a L’Avana per ulteriori accertamenti, dove i professionisti cubani hanno continuato le cure con un approccio multidisciplinare.

Il volantino di emergenza ha poi richiesto il trasferimento in Europa per trattamenti specialistici.

Il viaggio da Santa Clara a L’Avana

Il tragitto di emergenza ha avvenuto con l’aiuto di un’auto ambulanze del Ministero della Salute cubano, che ha garantito il rispetto delle normative sanitarie internazionali. Il politico ha sottolineato la professionalità del personale, definendola “esemplare” e ha dichiarato: “I medici cubani mi hanno salvato la vita”.

Il trasferimento in Italia e la dimissione dal Policlinico Gemelli

Una volta stabilizzato, è stato inviato in Italia dove il Policlinico Gemelli di Roma ha assunto la responsabilità della degenza. Lì è stato sottoposto a una serie di esami neurologici e a trattamenti mirati per il mal di testa ricorrente. Dopo una permanenza di pochi giorni, il 22-settembre 2026 è stato dimesso, come comunicato direttamente dal suo profilo Facebook, dove ha scritto: “Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno”.

Il nuovo messaggio al pubblico e la denuncia sulla situazione cubana

Nel video realizzato per il programma DiMartedì su La7, Di Battista ha ringraziato anche Giovanni Floris per la libertà concessa di parlare senza filtri. Ha poi introdotto una nuova tematica: la crisi geopolitica in corso a Cuba, definita come “assedio medievale” perpetrato dagli Stati Uniti. Il politico ha espresso la volontà di utilizzare gli spazi mediatici per denunciare quello che definisce una campagna di pressione su Cuba, comparando le recenti dichiarazioni di Donald Trump a “frasi da bullo indecoroso”. Ha inoltre annunciato che nelle prossime settimane racconterà in dettaglio il percorso di cura che dovrà affrontare e le vicende che si stanno svolgendo sull’isola.