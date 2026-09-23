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G20 2027: il Regno Unito guida la creazione di norme per l'IA

G20 2027: il Regno Unito guida la creazione di norme per l'IA

Il premier Andy Burnham presenta la presidenza del G20 e una cooperazione UK‑USA per proteggere le infrastrutture critiche con l'intelligenza artificiale.

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Il Regno Unito assumerà la presidenza del G20 nel 2027, con l’obiettivo dichiarato di mettere al centro dell’agenda globale la sicurezza dell’intelligenza artificiale. Durante un intervento all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il premier britannico Andy Burnham ha illustrato le linee guida che intende promuovere, sottolineando la necessità di standard comuni per evitare abusi tecnologici e garantire la protezione delle infrastrutture critiche.

Burnham ha inoltre annunciato una nuova partnership difensiva basata sull’IA con gli Stati Uniti, un patto che mira a integrare le capacità di rilevazione e deterrenza automatizzate nei settori chiave della sicurezza nazionale, dal dominio marittimo a quello aerospaziale. La dichiarazione, pronunciata davanti a una platea internazionale, ha evidenziato l’intenzione di sfruttare l’IA come strumento di prevenzione attiva contro minacce emergenti.

La presidenza del G20 e l’agenda IA

Nel suo discorso all’ONU, Burnham ha paragonato il ruolo del Regno Unito nella crisi finanziaria globale a quello che il Paese intende svolgere ora nel campo dell’intelligenza artificiale. “Quando la crisi finanziaria globale colpì, il Regno Unito riunì le principali economie mondiali; oggi guideremo la cooperazione sull’IA per rendere i nostri paesi più sicuri e più forti”, ha affermato.

Gli incontri programmati nei prossimi giorni hanno previsto discussioni su IA, conflitto in Ucraina e sicurezza in Medio Oriente temi che, secondo la leadership britannica, saranno decisivi per la stabilità internazionale.

Partnership UK-USA per l’IA e l’autonomia

Parallelamente alla dichiarazione all’ONU, è stata resa nota una collaborazione tecnica tra il Rapid AI Delivery Taskforce del Ministero della Difesa britannico e il Chief Digital and Artificial Intelligence Office del Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti. Il progetto, denominato “IA e Autonomia”, punta a sviluppare capacità interoperabili che migliorino la deterrenza e la reattività di entrambi i Paesi. La cooperazione si colloca nell’ambito più ampio di AUKUS il patto trilaterale che già ha prodotto sottomarini d’attacco e tecnologie autonome subacquee.

Il tiro del siluro Excalibur

Nel contesto di AUKUS, il Regno Unito e gli USA hanno effettuato di recente il primo lancio reale di un siluro pesante dal drone subacqueo

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