Nel panorama televisivo italiano, Stefano De Martino ha recentemente assunto la conduzione di alcuni dei programmi più noti, precedentemente gestiti da Amadeus. Dalla conduzione di Stasera Tutto è Possibile alla gestione di Affari Tuoi il giovane presentatore ha dimostrato di sapere mantenere e, in alcuni casi, migliorare la resa d’audience, trasformando così un passaggio di testimone in un vero e proprio punto di svolta per la programmazione di Rai.

Il passaggio di testimone: da Amadeus a De Martino nei format più amati

Nel settimanale Chi l’ex conduttore del Nove ha spiegato la sua visione sul cambiamento, affermando: “Che effetto mi fa? Sono programmi che ho lasciato io. Non sono Maradona e non ritiro la maglia, giustamente.” Il suo commento è stato chiaro: la continuità è fondamentale, ma non è necessario che chi ha iniziato continui per sempre.

De Martino ha così accettato l’eredità, consapevole che il pubblico può reagire sia positivamente che negativamente a un nuovo volto dietro la scrivania.

Le parole di Amadeus sullo share e sul nuovo ruolo

Amadeus non ha nascosto le difficoltà del proprio passato, ricordando che sul Nove il suo share si era attestato al 3%.

“Rincomincio da tre. Dal 3% che era lo share che facevo sul Nove”, ha detto, aggiungendo che forse era il momento di “togliersi gli show un po’ di più dei soliti quattro anni”. Questa ammissione ha fornito una cornice per capire perché De Martino abbia deciso di accettare la sfida, cercando di superare quel livello di ascolto.

Sanremo 2027: le novità introdotte dal nuovo conduttore

Il passo più significativo di De Martino è stato il suo ingresso a capo del Festival di Sanremo 2027. Le prime informazioni rilasciate hanno confermato che la gara vedrà 24 Big senza sorprese dell’ultimo minuto, e che il voto online sarà gratuito ma richiederà la registrazione su RaiPlay. Inoltre, Emma Marrone è stata invitata a tornare all’Ariston, sebbene la cantante sia ancora indecisa per timore di alimentare gossip sulla sua storia personale. La trasmissione dovrebbe concludersi entro 1.01 lasciando spazio al DopoFestival, una novità pensata per chiudere la serata con una nota più leggera.

Il punto di vista di Amadeus sul Festival

Interrogato se De Martino gli avesse chiesto consigli su come condurre il Festival, Amadeus ha risposto con fermezza: “Stefano non mi ha chiesto consigli su Sanremo, ma non ha bisogno dei miei consigli.” Ha aggiunto che il giovane ha scelto un team di esperti e ha il supporto della Rai, sottolineando che ogni conduttore deve “riconoscersi in quello che fa”. La dichiarazione ha messo in evidenza la distinzione tra i due stili televisivi, pur riconoscendo l’importanza della continuità dei valori del Festival.

Il possibile ritorno di Amadeus con Fiorello

Nel frattempo, Amadeus ha espresso il desiderio di ritornare, almeno in parte, al Festival. In un’intervista ha lanciato un’ipotesi provocatoria: “Perché non a Sanremo con Fiorello?” Questo commento suggerisce una possibile partnership con il celebre conduttore, mantenendo viva la speranza di rivedere il veterano in prima linea. La dichiarazione è stata accolta con curiosità dal pubblico, che ora attende di capire se questa collaborazione possa trasformarsi in realtà nei prossimi anni.