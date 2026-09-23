Il 21 settembre 2026, durante una breve udienza pre-processuale nella contea di Bexar, in Texas, la giovane avvocata penalista Mariah Medina è stata oggetto di un acceso richiamo da parte di una giudice del tribunale penale locale. L’intervento, avvenuto davanti a colleghi, imputati e al pubblico presente, ha rapidamente acceso un dibattito sulla percezione dell’abbigliamento professionale in ambito giudiziario.

Medina, ex giornalista televisiva di San Antonio, aveva indossato un vestito grigio a tubino, privo di maniche, prodotto da J.Crew. L’outfit, già mostrato in numerose puntate televisive e in altre aule di tribunale senza alcun problema, mostrava le spalle ma non la schiena né il décolleté. Nonostante ciò, la giudice l’ha convocata al banco, l’ha invitata a compiere un giro intorno all’aula e, con tono ironico, le ha chiesto se credesse davvero che quel capo fosse adatto a un processo con giuria, per poi domandarle se avesse una giacca in auto.

Il richiamo pubblicitario della giudice

Secondo la testimonianza di Medina, la magistrata ha riso e ha commentato apertamente la scelta del vestito, facendo sentire l’avvocata umiliata di fronte a tutti i presenti. L’avvocata ha condiviso su X la foto dell’outfit e un video d’archivio della sua carriera televisiva per dimostrare che l’abbigliamento copriva adeguatamente la schiena e non mostrava aperture laterali.

Nel suo post, Medina ha scritto: «Mi ha fatto fare un giro su me stessa per vedere com’ero vestita, davanti a tutta l’aula», citando fedelmente le parole della giudice.

Dettagli dell’abbigliamento contestato

L’abito in questione è stato descritto da Medina come un semplice vestito grigio a tubino senza maniche, con una lunghezza considerata appropriata per un contesto formale. La professionista ha precisato di averlo scelto al posto di una camicetta più scollata, per evitare ulteriori osservazioni. Il capo è stato indossato più volte durante il periodo in cui Medina lavorava in televisione e, a suo avviso, non viola alcuna norma del dress code del tribunale.

Norme di abbigliamento del tribunale di Bexar e risposta di Medina

Il regolamento interno del tribunale penale della contea di Bexar richiede a avvocati e funzionari giudiziari di presentarsi con “abbigliamento professionale”. Tuttavia, è previsto che il business casual sia accettabile purché autorizzato dal singolo giudice. Medina sostiene di aver rispettato tali indicazioni, citando il codice d’abbigliamento affisso alle porte dell’aula, che non elenca il vestito in questione tra i capi proibiti. La legale ha definito il richiamo meschino e poco professionale aggiungendo che il procedimento in corso non avrebbe nemmeno potuto arrivare a un processo con giuria, rendendo la critica ancora più insensata.

Nel suo messaggio finale, Medina ha affermato: «Il mio caso non sarebbe nemmeno andato a processo oggi, e lei, come giudice, lo sapeva». Ha sottolineato di essere cresciuta in una comunità religiosa conservatrice, il che l’ha resa ancora più confusa di fronte a un giudizio basato su norme soggettive.

Implicazioni e riflessioni sul ruolo del giudice

Questo episodio solleva interrogativi sul potere discrezionale dei giudici in materia di etichetta professionale. Se da un lato il tribunale può tollerare uno stile più informale, dall’altro la presenza di un giudice che commenta pubblicamente l’abbigliamento di un avvocato rischia di creare un ambiente di intimidazione e di distrarre dall’oggetto principale della discussione legale. Inoltre, il caso ha richiesto a Medina di valutare la possibilità di indossare una giacca nella prossima udienza, benché abbia ribadito la volontà di rispettare le regole senza subire ulteriori umiliazioni pubbliche.

Le critiche hanno già iniziato a circolare sui social, evidenziando come la percezione di “professionalità” possa variare notevolmente a seconda delle interpretazioni individuali e delle sensibilità culturali. Il dibattito resta aperto sul possibile aggiornamento del codice di abbigliamento del tribunale, per rendere più chiara la distinzione tra business attire e business casual evitando futuri fraintendimenti.