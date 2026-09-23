Moda uomo: il mocassino si fa emblema del casual luxury contemporaneo

Ogni anno i calzaturifici lo ripropongono con versioni accattivanti e di tendenza, che ne aggiornano materiali, tonalità e proporzioni, lasciando intatta la sua riconoscibilità.

Gli ultimi anni gli hanno riservato una collocazione nuova e ancora più centrale: quella di calzatura simbolo del casual luxury, lo stile che ha ridisegnato il modo di vestire maschile coniugando linee rilassate ed elementi di pregio.

Il mocassino nella storia della moda maschile

La diffusione internazionale del mocassino nella moda maschile prende slancio negli anni Cinquanta, quando la scarpa senza allacciatura diventa la calzatura prediletta degli studenti dei college statunitensi e da lì raggiunge l’Europa insieme a una nuova idea di eleganza, più leggera e meno cerimoniosa di quella ereditata dalla tradizione britannica. I calzaturifici italiani l’hanno reinterpretata secondo la propria sensibilità e ne hanno ricavato una linea più asciutta e pulita, con suole alleggerite e volumi morbidi, che ha preso il nome di mocassino veneziano. Negli anni Ottanta il modello è entrato stabilmente nel guardaroba professionale, portato con l’abito da chi lavorava negli studi e nella finanza.

Da quel momento la scarpa senza allacciatura è diventata la scelta degli amanti degli outfit in stile classico e ricercato. Questo perché il classico modello in pelle nera dalla superficie lucida si abbina perfettamente a qualsiasi completo e trova la sua misura ideale sotto i tessuti lisci come il fresco lana.

Nelle tonalità del marrone e del testa di moro risulta invece perfetto con il pantalone di flanella abbinato al blazer, uno dei classici più solidi della sartoria maschile. Con il tailoring portato senza cravatta, camicia aperta sul collo e giacca dalle spalle morbide, il modello con le nappine aggiunge quel tocco di personalità che completa l’insieme.

L’ascesa del mocassino nel luxury casual contemporaneo

Da quel guardaroba classico il mocassino si è spostato con naturalezza verso il territorio che oggi lo vede protagonista, quello del casual luxury.

Questo stile unisce la libertà delle linee morbide alla qualità della grande sartoria: giacche destrutturate in lane nobili, maglieria in cashmere e filati pregiati, pantaloni dal taglio fluido, tessuti selezionati e finiture curate nel dettaglio. L’eleganza si esprime attraverso la sostanza dei materiali e la precisione delle proporzioni, con una disinvoltura studiata che richiede la stessa attenzione dell’abito formale.

Il ruolo da protagonista che il mocassino riveste in questo scenario va attribuito ai calzaturifici capaci di leggere il cambiamento e di rinnovare di conseguenza le proprie proposte. Le suole hanno guadagnato leggerezza e flessibilità, spesso con inserti in gomma che assecondano il passo in città. Le fodere e le finiture interne sono state studiate anche per l’uso senza calza, soluzione che allunga la stagionalità del modello, mentre i volumi si sono fatti più morbidi per dialogare con il pantalone fluido e le palette si sono ampliate ben oltre le tinte tradizionali. Il risultato è una calzatura che accompagna l’intera giornata, dall’ufficio alla sera, con lo stesso paio.

Doucal’s: quando l’artigianalità incontra il design contemporaneo

Tra le collezioni che interpretano con maggiore precisione questo equilibrio spiccano i mocassini uomo Doucal’s, caratterizzati da un design pienamente contemporaneo, a conferma di come la manifattura Made in Italy sappia intercettare al meglio le tendenze del momento.

La ricerca cromatica lo dimostra con chiarezza. Accanto ai toni classici compaiono infatti tra le proposte del calzaturificio tinte attualmente di tendenza come barbera, burgundy, cacao, camel, havana, blu zaffiro e beige sesamo, cui si affiancano anche le versioni bicolore, che incarnano al meglio il rinnovamento che ha interessato il mocassino negli ultimi anni.

L’attenzione per le tendenze del momento si coniuga a una cura che resta sempre massima per la qualità delle lavorazioni. I pellami vengono selezionati presso concerie italiane a provenienza certificata, il montaggio è affidato ad artigiani esperti e la patinatura viene applicata a mano, con sfumature che valorizzano le caratteristiche naturali della pelle e conferiscono a ogni paio una tonalità propria.

Come sfoggiare un perfetto look casual luxury

Il mocassino permette di creare molteplici outfit ideali per sfoggiare un autentico stile casual luxury, e in ogni combinazione è la calzatura a stabilire il livello di formalità dell’insieme, orientando la scelta dei capi da abbinare.

Nelle ore diurne la soluzione più elegante arriva dal penny loafer in suede, in una tonalità calda come il cacao o l’havana. La superficie opaca del pellame si accorda con la trama della maglieria in filati sottili, mentre un pantalone in cotone o in lana leggera dal taglio dritto ne lascia intravedere la mascherina e mantiene la giusta proporzione all’altezza della caviglia. Una giacca destrutturata nella stessa famiglia di toni completa l’insieme e ne conserva la morbidezza.

Un disegno più deciso caratterizza il modello con le nappine, che per questo accompagna con maggiore efficacia i volumi ampi, dal pantalone dalla gamba generosa alla camicia indossata senza cravatta sotto una giacca in lino o in lana fresca. Nelle tonalità intense come il barbera o il blu zaffiro diventa il centro visivo del look, e in quel caso il resto dell’outfit guadagna dal restare su toni neutri che gli lascino spazio.

Per le occasioni serali entrano in gioco il mocassino pantofola in velluto e le versioni bicolore, con cui il casual luxury raggiunge il suo grado più alto. Attorno a queste calzature si dispongono un pantalone scuro dalla piega netta, una maglia in filati pregiati oppure una camicia in seta e una giacca sartoriale dalle spalle morbide, in un insieme che affida alla scarpa il tocco personale.

Un’ultima considerazione riguarda il calzino, valida in ogni combinazione. In filati sottili e in tinte che proseguono la linea del pantalone accompagna la calzatura senza spezzare la figura, e sono proprio dettagli come questo a fare la differenza tra un abbinamento riuscito e uno approssimativo.