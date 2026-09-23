Uno dei temi più chiaccherati nei principali programmi di politica in televisione nel nostro paese è il tetto agli stranieri nelle scuole italiane con la legge che vorrebbe il governo Meloni ovvero il 30% di alunni stranieri nelle classi italiane, un provvedimento che tra l’altro esiste già seppur in forma di circolare e non di legge.

A Realpolitik il dibattito si infiamma

Uno dei programmi che ha affrontato questo tema è “RealPolitik” su Rete 4 condotto da Tommaso Labate e tra gli ospiti in studio e collegati da casa vi erano rispettivamente il leader di AVS Bonelli e l’esponente leghista Silvia Sardone.

I due partiti che rappresentano sono agli antipodi per stile politico, programmi ed idee e difatti è stato il modo perfetto per vedere fin dove potessero spingersi nel testimoniare il loro pensiero come quello giusto per il paese.

Come spesso accade in programmi di questo tipo si tende a vedere i politici sovrapporsi rendendo difficile per lo spettatore comprendere l’oggetto del contendere, fortunatamente non è stato il caso della puntata di ieri.

Sardone “spegne” Bonelli

Rispetto al tema del tetto degli stranieri in classe e al divieto di Burqa nelle scuole italiane, argomenti che diventerebbero legge secondo la manovra che vorrebbe fare Meloni, Bonelli si è detto poco convinto possa risolvere il problema dell’integrazione.

Sardone ha rilanciato portando gli esempi di Danimarca e Austria, nazioni dove vi è un sistema di integrazione profondamente diverso, soprattutto a livello culturale, rispetto al nostro paese, dato che lì è già da anni vietato il velo nelle scuole per le bambine islamiche.

La posizione di Bonelli secondo Sardone, come riporta LiberoQuotidiano è favorevole all’Islam e fa il male dell’Italia. La stessa esponente leghista ha manifestato come il nostro paese, essendo occidentale goda di libertà a favore delle donne, evidentemente per la Sinistra il Burqa è simbolo di libertà.

Insomma le divergenze sono evidenti e la discussione non ha portato ad un incontro tra le due posizioni, ora la palla passa al governo che dovrà decidere se l’idea diventerà legge o se si manterranno le circolari in vigore che già ponevano un tetto agli stranieri in classe.