Andy Burnham chiede la fine delle vittime a Gaza e invita israeliani e palestinesi a convivere in pace, ribadendo il sostegno a Israele.

Il 22 settembre, durante la sessione plenaria dell’Onu il premier del Regno Unito, Andy Burnham ha pronunciato un intervento che ha raccolto l’attenzione di delegati provenienti da tutto il mondo. La sua dichiarazione, concisa ma densa di significato, ha messo in luce la complessità della posizione britannica nel contesto del conflitto israelo-palestinese, oscillando tra solidarietà a Israele e condanna delle sofferenze civili.

Burnham ha aperto il suo discorso con un appello emotivo, affermando: “Vogliamo vedere finalmente la fine delle sofferenze e delle morti”. Con queste parole ha voluto porre l’accento sull’urgente necessità di fermare le perdite umane nella Striscia di Gaza una zona da mesi teatro di intensi combattimenti. Il tono del premier è rimasto fermo, ma non privo di speranza, promettendo di “fare tutto il possibile per mantenere viva la speranza di questa possibilità”.

Intervento di Andy Burnham all’Assemblea Generale dell’Onu

Nel corpo principale del suo intervento, Burnham ha sottolineato la volontà del Regno Unito di sostenere gli sforzi internazionali volti a proteggere i civili e a promuovere un futuro più stabile. Ha rimarcato l’importanza di una risposta coordinata dall’Onu invitando gli Stati membri a intensificare il dialogo diplomatico.

La sua presenza a New York ha rappresentato un segnale di leadership, conferendo al discorso una valenza simbolica per le nazioni coinvolte nel conflitto.

Le parole chiave del discorso

Tra le frasi più incisive, spicca l’affermazione: “i popoli israeliano e palestinese vivere fianco a fianco in pace e sicurezza”. Qui il premier ha illustrato una visione di convivenza basata sul rispetto reciproco, un obiettivo che, a suo dire, dovrebbe guidare ogni iniziativa di pace. La dichiarazione è stata accompagnata da un appello a “mantenere viva la speranza”, sottolineando che la diplomazia non può fermarsi davanti alle difficoltà, ma deve continuare a cercare soluzioni sostenibili.

Appello per la fine delle sofferenze e la convivenza pacifica

Burnham ha posto l’accento anche sulla responsabilità della comunità internazionale nel garantire che la popolazione di Gaza non subisca ulteriori perdite. Il suo discorso ha ricordato che “ciò non giustifica le azioni del governo israeliano a Gaza o in Cisgiordania”, evidenziando una posizione di critica costruttiva: il sostegno non deve tradursi in impunità. L’intervento ha

Speranze per una convivenza sicura

Il premier ha indicato che la “pace e sicurezza” non sono solo aspirazioni astratte, ma obiettivi concreti che richiedono impegni reali da parte di entrambe le parti. Ha suggerito la creazione di meccanismi di monitoraggio e la predisposizione di aiuti umanitari senza ostacoli, affinché le comunità più vulnerabili possano ricostruire le loro vite. Queste proposte, sebbene ancora teoriche, mostrano la volontà del Regno Unito di partecipare attivamente a un processo di riconciliazione.

Sostegno a Israele e condanna delle azioni nella Striscia

Parallelamente al richiamo alla pace, Burnham ha ribadito il “sostegno a Israele di fronte alle minacce in corso, incluse quelle provenienti dall’Iran”. Il premier ha sottolineato che la sicurezza di Israele e del popolo ebraico a livello globale rimane una priorità per il Regno Unito, soprattutto in un contesto di tensioni regionali crescenti. Tuttavia, ha anche precisato che questo sostegno non può essere usato come scusa per giustificare violazioni dei diritti umani.

Limiti al sostegno

Il messaggio articolato da Burnham è stato chiaro: il sostegno a Israele è condizionato dal rispetto del diritto internazionale. La sua osservazione che “ciò non giustifica le azioni del governo israeliano a Gaza o in Cisgiordania” funge da monito per le autorità israeliane, invitandole a perseguire strategie che minimizzino le vittime civili. In tal modo, il premier ha cercato di equilibrare la posizione britannica, mantenendo un forte legame con i propri alleati strategici ma senza chiudere gli occhi di fronte alle conseguenze umanitarie.