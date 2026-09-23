Il film L’Estranea opera del giovane regista pugliese Paolo Strippoli, ha ottenuto la designazione ufficiale per rappresentare l’Italia alla 99ª edizione degli Oscar. La decisione, presa dal comitato preposto dall’ANICA segna un passo importante per il cinema italiano, che si prepara a competere nella prestigiosa sezione International Feature Film Award. Il processo di selezione, avviato a settembre, è stato caratterizzato da una valutazione attenta sia del valore artistico che del potenziale di impatto internazionale del film.

Il comitato di selezione e la votazione per gli Oscar 2027

Il gruppo incaricato di scegliere il film italiano è stato costituito su ordine dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e riunito davanti a un notaio il 23 settembre 2026. Il collegio ha riunito cinque professionisti del settore: Giorgio Carlo BrugnoniCristina ComenciniFederica LucisanoFrancesco Melzi D’Eril e Niccolò Vivarelli.

Dopo una discussione approfondita, tutti hanno concordato unanimemente su L’Estranea come candidato ideale, sottolineando il carattere fresco, di genere, e la provenienza di un autore emergente.

Chi ha deciso per l’Italia

Il voto è stato motivato con l’affermazione che il film è “nuovo, di genere, di un giovane autore” già apprezzato dal pubblico e dalla critica sia a livello nazionale che internazionale.

La commissione ha evidenziato come la pellicola, presentata all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, riesca a coniugare una narrazione innovativa con una produzione di alta qualità, rendendola adatta a confrontarsi con i migliori titoli mondiali nella fase di shortlist.

Il ventaglio dei film italiani in lizza

In totale, ben 21 lungometraggi hanno presentato domanda per la designazione. Per essere ammissibili, i film dovevano aver effettuato la prima uscita teatrale in Italia o all’estero, ma fuori dal territorio statunitense, nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2026. Tra i titoli iscritti figurano Anna di Monica Guerritore, Controcorrente a Rebours di Angelo Antonucci, Fine: Allegro di Emanuela Piovano, Gioia Mia di Margherita Spampinato, e molti altri, tutti elencati in ordine alfabetico nelle comunicazioni ufficiali.

Le date chiave del percorso verso Los Angeles

Il calendario dell’evento è ben definito: la shortlist dei quindici migliori film internazionali sarà resa pubblica il 15 dicembre 2026; le nomination ufficiali arriveranno il 21 gennaio 2027, mentre la cerimonia di consegna dei premi si svolgerà a Los Angeles il 14 marzo 2027. Queste tappe offriranno a L’Estranea l’opportunità di emergere tra le produzioni più celebri del panorama cinematografico mondiale.

Con la sua partecipazione, l’Italia spera di consolidare nuovamente la presenza sul grande schermo degli Oscar, dimostrando la vitalità di un cinema capace di rinnovarsi grazie a giovani registi come Paolo Strippoli. Il risultato finale, che sarà annunciato durante la cerimonia di marzo, potrà confermare il valore di una scelta coraggiosa e di un film che ha già conquistato pubblico e critici.