Ilaria Salis avrebbe chiesto aiuto alla polizia per scacciare una giornalista di “Quarta Repubblica” che l’aveva intercettata all’Europarlamento. I dettagli.

Ilaria Salis pro-polizia? Il racconto della giornalista di Quarta Repubblica

Ilaria Salis avrebbe chiesto aiuto alla polizia, ovvero a coloro che ha accusato diverse volte. Un’inviata di “Quarta Repubblica” ha provato a intercettarla all’Europarlamento, ecco il suo racconto: “Il 22 luglio esce una notizia che, ammettiamolo, ci lascia tutti un po’ perplessi.

Ilaria Salis, condannata per il licenziamento di due ex collaboratori. Insomma, proprio lei, la passionaria di Avs, la paladina dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. I diritti dei lavoratori e delle lavoratrici sono una cosa molto seria. E così siamo andate a Strasburgo, sede del Parlamento Europeo, per cercare di capire. Strasburgo, fra l’altro, è un luogo simbolo per lei. Grazie all’elezione a europarlamentare si è potuta sottrarre alla tremenda giustizia ungherese”. Ma ecco cosa sarebbe successo giovedì.

Ilaria Salis chiede aiuto alla polizia per scacciare una giornalista?

Ilaria Salis, che ridere: scappa e chiede alla polizia di allontanare i giornalisti https://t.co/J68IoVJfNR — DC News (@DNews60239) September 22, 2026



Nel giorno della sessione di plenaria a Strasburgo ecco cosa sarebbe successo secondo con la giornalista di “Quarta Repubblica“: “Salve, onorevole Salis, allora possiamo parlare con lei?”, avrebbe chiesto l’inviata di Rete 4, con la Salis “Mi lascia lavorare”. “Ma come mai? Ma scusi, ha licenziato i suoi collaboratori, lei proprio che è la paladina dei diritti”, ricorda la giornalista. All’uscita della plenaria, la giornalista: “Scusi, vogliamo solo una risposta riguardo ai suoi collaboratori. Ma insomma, ma perché mi deve cacciare così? Ma cosa hanno fatto di così grave da essere licenziati? Ma cosa fa la poliziotta adesso? Non ho capito, è proprio lei? Salis chiama addirittura la sicurezza e dice che ci ha anche segnalato per non farci più lavorare. Per lei erano incapaci, non potevano lavorare? Insomma, da paladina degli oppressi a super poliziotta” . A questo punto l’Europarlamentare: “C’è un problema con la giornalista qui, con questa donna“, chiedendo l’intervento della sicurezza.