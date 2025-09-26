Preoccupazione per l’ex concorrente Grande Fratello Nicola Pisu: il messaggio choc su Instagram “Sempre più convinto che lasciare questa vita sia la cosa migliore” scuote il web e i fan

Sta suscitando grande preoccupazione il messaggio che Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani ed ex volto del Grande Fratello, ha pubblicato su Instagram. “Penso che lasciare questa vita sia la cosa migliore” ha scritto il giovane, parole che hanno lasciato senza fiato i suoi follower. “Sempre più convinto che lasciare questa vita sia la cosa migliore”, ha poi aggiunto, prima di cancellare la story.

In pochissimo tempo, però, quelle frasi sono state notate e condivise, scatenando una catena di solidarietà che ha portato centinaia di utenti a inviare messaggi di incoraggiamento.

Preoccupazione per l’ex concorrente Grande Fratello

Nicola Pisu, 36 anni, è l’unico figlio di Patrizia Mirigliani, storica patron di Miss Italia. Sempre molto riservato e lontano dai riflettori, ha collaborato spesso con la madre e con il nonno Enzo all’organizzazione delle varie edizioni del celebre concorso di bellezza italiano. Nel 2021, però, decise di mettersi in gioco entrando nella Casa del Grande Fratello Vip, allora condotto da Alfonso Signorini. Quell’esperienza lo fece conoscere al grande pubblico.

La storia personale dell’ex concorrente Grande Fratello

In televisione, Pisu non nascose di avere attraversato momenti bui. Raccontò la parte più difficile della sua vita, segnata dalla dipendenza dalla droga, una vicenda divenuta di dominio pubblico dopo che Patrizia Mirigliani, in un’intervista a Selvaggia Lucarelli, rivelò di essere stata costretta a denunciare il figlio per salvarlo. La patron di Miss Italia spiegò di avere tentato in più occasioni di aiutarlo grazie al supporto di diverse comunità di recupero, dalle quali però Nicola aveva scelto di uscire. Lo stesso Pisu ammise di essere caduto nella dipendenza a soli diciotto anni, riuscendo però a disintossicarsi pochi mesi prima di entrare nella Casa del GF Vip.

Il legame con la madre dopo il Grande Fratello

Quel periodo rappresentò uno spartiacque nella vita familiare di Nicola e Patrizia. Nonostante il dolore e le difficoltà, l’esperienza televisiva segnò anche un momento di rinascita. Madre e figlio, da allora, non si sono più allontanati e il loro rapporto si è rafforzato, diventando un esempio di resilienza e amore familiare. Tuttavia, il recente messaggio condiviso su Instagram ha destato di nuovo forte apprensione tra i suoi sostenitori.