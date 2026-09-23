Le dinamiche amorose della nuova stagione di Grande Fratello Vip fanno impazzire il pubblico: tra confessioni, flirt e silenzi, ecco chi è al centro delle discussioni.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è ormai avviata da qualche giorno, ma già le relazioni tra i concorrenti hanno iniziato a prendere forma. Dai primi sguardi furtivi alle dichiarazioni più esplicite, la casa si è trasformata in un vero laboratorio di ship alimentando discussioni sui social e creando un clima di tensione palpabile.

Le prime ship emergenti nella casa

Tra i nomi più citati dagli spettatori, spiccano i due “Alessandri” – Varsi e Roncaccia – che hanno mostrato un interesse particolare per Piera Meloni. Quest’ultima ha ammesso, in maniera ironica, che se fosse stata single avrebbe apprezzato Roncaccia. Parallelamente, Carmen Di Pietro ha messo gli occhi su Giancarlo Danto, suscitando ulteriori commenti da parte del pubblico.

Sul web, le ipotesi più curiose riguardano Marina La Rosa e Simone Annichiarico, la cui possibile intesa è stata oggetto di numerosi meme.

Il coming out di Giulia Provvedi

Giulia Provvedi, già nota per la sua carriera musicale, ha approfittato della prima puntata per parlare apertamente della sua bisessualità. In una conversazione con Alessandro Varsi, la cantante ha dichiarato: “Ho avuto una relazione con una ragazza, sono una persona molto libera, mi innamoro delle anime, della persona.” Questa confessione, postata anche su Instagram, ha suscitato grande scalpore, soprattutto perché Giulia ha aggiunto che, se fosse single, la sua preferenza ricadrebbe su Megan Ria, una delle nuove entrate nella casa.

Le dichiarazioni sul futuro flirt

Durante un’intervista a Guendalina Tavassi, Giulia ha ribadito la sua risposta seppur in maniera scherzosa: “Io avrei risposto Megan.” La stessa Tavassi, citando Piera, ha chiesto a Giulia se avrebbe risposto come la concorrente, ma la risposta è rimasta netta: la preferenza è rivolta a Megan Ria, nonostante la presenza di un fidanzato fuori dal programma. Le parole di Giulia hanno alimentato ulteriori speculazioni su una possibile intesa tra le due.

Megan Ria e i gossip su Franceska e Elodie

L’ingresso di Megan Ria è stato accompagnato da una performance di danza su un medley di Beyoncé e Gente de Zona. Tuttavia, la sua apparizione è stata subito seguita da una domanda di Ilary Blasi a Selvaggia Lucarelli, che ha chiesto chiarimenti sui rumor che la vedevano vicina a Franceska Nuredini ed Elodie. Megan, visibilmente irritata, ha risposto che con Franceska non c’è mai stato nulla di più di un’amicizia e che non comprendeva il legame con Elodie, suggerendo che il gossip fosse infondato.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Lucarelli ha ironizzato sul fatto che Megan avesse voluto parlare di fisica nucleare, definendola una risposta fuori tema. Megan ha ribattuto sostenendo di voler essere conosciuta per la propria personalità, non per i pettegolezzi. Il dibattito si è concluso con Megan che ha definito la questione una “pulce nella testa della gente” e ha espresso il desiderio di non alimentare ulteriori speculazioni.

Tra il coming out di Giulia Provvedi, le ipotesi su Megan Ria e le reazioni dei concorrenti, il pubblico rimane incollato allo schermo, pronto a scoprire quali saranno i prossimi sviluppi di queste intriganti dinamiche.