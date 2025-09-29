Sta per partire una nuova edizione del Grande Fratello, il reality show che da anni cattura l’attenzione del pubblico italiano. Al centro della scena, come sempre, c’è la Casa, luogo simbolo dove i concorrenti vivono, si confrontano e si mettono alla prova 24 ore su 24, sotto l’occhio vigile delle telecamere. Ma dove si trova questa “fortezza della convivenza” e quali sorprese riserva quest’anno agli inquilini? Scopriamo insieme com’è fatta e cosa la rende così unica.

Grande Fratello: il ritorno di Simona Ventura e la nuova formula del reality

Dopo quattordici anni di assenza dai reality, Simona Ventura ha accettato di guidare il programma, sottolineando l’importanza di valorizzare storie autentiche e persone lontane dai riflettori del mondo dello spettacolo. Per arricchire il dibattito e commentare le dinamiche della Casa, la conduttrice sarà affiancata in studio da tre ex concorrenti storici: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, i quali porteranno la propria esperienza e contribuiranno a creare un ponte tra passato e presente del reality.

I primi nomi ufficializzati includono Matteo Azzali, Giulio Carotenuto, Francesca Carrara, Omer Elomari e Anita Mazzotta, mentre gli ingressi successivi, fino a un totale di circa venti concorrenti, avverranno gradualmente nelle settimane successive alla prima puntata.

Il Grande Fratello 2025 andrà in onda a partire da questa sera, lunedì 29 settembre su Canale 5, con diretta live disponibile anche su Mediaset Extra, La5 e sulla piattaforma Mediaset Infinity. Gli spettatori potranno seguire le vicende dei concorrenti sia attraverso le finestre del daytime su Canale 5 e Italia 1 sia con la diretta 24 ore su 24, garantendo così un’esperienza completa e immersiva.

Via alla nuova edizione del Grande Fratello: dove si trova e com’è fatta la Casa?

L’edizione 2025 del Grande Fratello, venticinquesima nella storia italiana del programma, segna una svolta significativa con la conduzione affidata per la prima volta a Simona Ventura. La Casa, cuore pulsante del reality, si presenta completamente rinnovata: le immagini diffuse dalla produzione prima della messa in onda mostrano interni moderni, luminosi e freschi, caratterizzati da pareti dai toni chiari e da piante che arredano gli spazi comuni.

Non è ancora chiaro se alcuni elementi storici, come la piscina, la palestra, la sauna o la maxi vasca da bagno, saranno confermati, ma la struttura offre sicuramente ambienti più ampi e funzionali grazie al trasferimento dai Cinecittà Studios ai Lumina Studios di Roma Nord, estendendosi su circa 1750 metri quadrati e permettendo la creazione di un vero e proprio villaggio all’interno del quale convivono tutti i luoghi iconici del programma.