Il nuovo Grande Fratello è iniziato da poche ore e già regala colpi di scena che hanno lasciato gli spettatori senza fiato. Dopo la prima puntata, i concorrenti si sono ritrovati in giardino per conoscersi meglio. Ognuno ha raccontato qualcosa della propria vita, ma a sorprendere è stata la concorrente più giovane, Giulia Soponariu, che con una rivelazione improvvisa ha catalizzato l’attenzione di tutti.

Una confessione inattesa in giardino

Nel raccontare le sue origini romene e la vita in una famiglia numerosa, Giulia ha aggiunto un dettaglio che nessuno si aspettava. C’è chi ha subito ipotizzato un intervento della produzione per distogliere l’attenzione, come si è letto sui social: “Li hanno richiamati tutti cambio batterie, forse il motivo è per farli distrarre perché stavano spoilerando già le prossime puntate con le clip del perché sono lì. Ora sappiamo che la bionda è lì perché è stata rapita”. Le parole della giovane hanno generato sconcerto. Donatella Mercoledisanto, visibilmente incredula, ha esclamato: “Pure rapita questa? Ma non ti è mancato nulla e hai solo 19 anni”. Più prudente è stato Simone De Bianchi, che l’ha invitata a fermarsi: “No vabbè non dire altro, tanto poi lo diranno, c’è tempo per parlare di queste cose. Parliamo di cose più leggere”.

Il racconto diretto di Giulia Soponariu

Con voce ferma ma breve, Giulia ha spiegato: “Sono la terza di sei fratelli. I miei genitori sono della Romania, ma stanno qui da circa 20 anni. Sono modella, ma ho fatto anche l’attrice in Romania, poi ballo e canto. E poi sono anche stata rapita. Sì sono stata rapita da piccola. No, non in Romania, qui in Italia. – riporta Biccy – Uscirà questa cosa, faranno delle clip probabilmente. La mia clip non è ancora uscita, ma se esce sentirete”. Un’affermazione pesantissima, che ha immediatamente acceso i commenti del pubblico. “Ma ha appena detto che l’hanno rapita!”, ha scritto un telespettatore in diretta. Un altro ha aggiunto: “Ha appena detto che è stata rapita. Forse non poteva dirlo, perché poi si è bloccata subito”.

Dal debutto solare al mistero del passato

Presentata al Grande Fratello da Simona Ventura durante la puntata d’esordio, Giulia si era distinta per la sua energia positiva: “Ciao a tutti, io ho 19 anni, ad ottobre ne faccio 20. Sono una studentessa all’Università di Torino di Economia e Statistica. Nella mia famiglia noi siamo in otto, è una famiglia numerosa siamo io e i miei cinque fratelli e i miei genitori. Con i miei fratelli, soprattutto quelli più piccoli, ho un rapporto bellissimo. La mia sorellina Sofia di 7 anni è la mia copia”. La clip mandata in onda ha mostrato la sua stanza a Carignano, definita il suo rifugio, e la passione per la moda nata a 14 anni, favorita dall’altezza di 1,83. Con autoironia, ha confidato: “Mi piace tanto far ridere gli altri, gioco, scherzo, ballo, poi ne combino sempre di ogni. Anche i miei fratelli mi hanno detto, ‘tu sarai una cringiona’, io cringerò troppo. Sono cringe, è vero e lo ammetto è così”.