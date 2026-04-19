Caso Signorini, dopo le accuse di violenza sessuale ed estorsione nei confronti di Alfonso Signorini da parte di Antonio Medugno, ora anche Vito Coppola accusa il conduttore.

Non solo Antonio Medugno: anche Vito Coppola denuncia Signorini, le indagini

Dopo la prima denuncia da parte di Antonio Medugno alla Procura di Milano per presunte avances da parte di Alfonso Signorini, è stata presentata una seconda denuncia, questa volta da parte di Vito Coppola alla Procura di Roma, come riportato da La Repubblica.

Già lo scorso mese di marzo il ballerino era stato intervistato da Fabrizio Corona per “Falsissimo“, proprio sul presunto caso Signorini.

Caso Signorini, arriva la denuncia di Vito Coppola

Come si legge su La Repubblica, dopo Antonio Medugno anche Vito Coppola ha denunciato Alfonso Signorini. Sul quotidiano si legge che “secondo quanto ricostruito nell’esposto, Coppola racconta di essere stato convocato negli uffici di Cinecittà dal conduttore, conosciuto mesi prima durante un evento pubblico.

L’incontro, avvenuto nell’aprile del 2025, avrebbe preso però una piega diversa da quella attesa: avances, promesse di un possibile ingresso nella casa e, sempre secondo la sua versione, un tentativo di bacio e un contatto nelle parti intime.” Coppola avrebbe poi detto di aver interrotto l’incontro e che da quel momento i contatti sarebbero stati chiusi dall’ex direttore di Chi.

Il racconto di Vito Coppola è al vaglio degli inquirenti.