Alfonso Signorini è indagato dalla Procura di Milano per estorsione e violenza sessuale. Il tutto è nato dopo le accuse mosse da Fabrizio Corona in un episodio del suo podcast, “Falsissimo“, e la denuncia avvenuta poi da parte di Antonio Medugno. Proprio il modello napoletano ha rotto il silenzio rivelando come mai non ha denunciato prima il conduttore.

Caso Signorini, Antonio Medugno rompe il silenzio: “Non sono mai andato a letto con lui”

Nei prossimi mesi si parlerà a lungo del caso Signorini, con il noto conduttore che è indagato dalla Procura di Milano per estorsione e violenza sessuale, dopo le accuse da parte di Fabrizio Corona e la denuncia da parte di Antonio Medugno. Il modello napoletano, ex concorrente del Grande Fratello, ha deciso di rompere il silenzio rispondendo ad alcune domande che compaiono nel reel postato su Instagram: “voglio essere chiarissimo: non sono mai andato a letto con Alfonso Signorini, né la prima volta, né dopo. Mai. Capisco il sospetto perché intorno a questo contesto ci sono stati tanti messaggi allusivi, e di un rapporto che col senno di poi riconosco sbagliato. Qui mi prende la mia responsabilità: ho gestito malissimo questa situazione, ho lasciato spazio a quell’ambiguità che non avrei mai dovuto accettare.”

Caso Signorini, parla Medugno: “Ecco perché non ho denunciato prima”

Antonio Medugno rivela anche come mai non ha denunciato prima Alfonso Signorini, ma lo ha fatto solamente ora. La sua risposta: “perché per anni ho provato a seppellirla e perché quando sei coinvolto in dinamiche di vergogna e paura spesso non denunci subito, ti chiudi, ti colpevolizzi e temi di non essere creduto. Io in quei quattro anni ho fatto terapie e ho provato ad andare avanti. Ho cercato di tutelarmi legalmente quando la situazione è diventata pubblica e ho capito che il silenzio mi avrebbe distrutto.”