Antonio Medugno e la denuncia ad Alfonso Signorini. Il passo in avanti inatteso alla ricerca della verità è arrivato.

Antonio Medugno ha deciso di denunciare Alfonso Signorini per il proprio comportamento all’interno del caso che lo ha visto coinvolto. Scopriamo le motivazioni che hanno spinto l’ex concorrente della Casa e prima presunta vittima del conduttore ad esporre il proprio punto di vista dinanzi alle forze dell’ordine.

Tutto partito da Fabrizio Corona

La decisione di Medugno di denunziare Alfonso Signorini non è arrivata per caso o per far parlare di nuovo di sè ma è da inserire in un quadro più ampio di situazioni.

Questo passo in avanti arriva dopo che Fabrizio Corona ha parlato in tribunale, a seguito di una querela nei suoi confronti per i contenuti rivelati nella prima puntata del “Caso Signorini”.

L’ex re dei paparazzi infatti, come riportato da Leggo.it è accusato di revenge porn e diffusione di materiale sessualmente esplicito.

La denuncia di Medugno e la reazione di Signorini

Antonio Medugno ha denunciato Alfonso Signorini, nel contenuto della denuncia l’ex concorrente del reality accusa Signorini di violenza sessuale ed estorsione.

Come riportato da Leggo.it a margine della denuncia ha voluto ringraziare il manager e il gruppo di avvocati che lo stanno difendendo per il lavoro svolto anche alla vigilia di Natale.

Signorini dal canto suo si dice deluso e rammaricato per la macchina del fango che gli è piombata addosso e si augura che ben presto la verità venga fuori. Verità che potrebbe arrivare a breve con nuove prove come annunciato nelle dichiarazioni del suo avvocato rilasciate al Corriere.it.