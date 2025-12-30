Il Caso Signorini continua a tenere banco ed ogni giorno è carico di novità da parte di chi è stato al centro di questo scandalo, una delle personalità più importanti è certamente Antonio Medugno che recentemente ha proprio denunciato Signorini agli inquirenti.

Signorini chiude Instagram

Dopo la puntata di Falsissimo di due settimane fa che ha dato il via al caso Signorini con l’intervista ad Antonio Medugno dove sono emerse le chat con Signorini, per il conduttore sono stati momenti difficili.

Immediatamente ha contattato i propri avvocati per assisterlo contro la campagna diffamatoria di Fabrizio Corona ed ha anche scelto di chiudere Instagram.

Come riporta Biccy.it se si va sul profilo del conduttore del GF VIP infatti non vi sono post questo perché l’account è stato chiuso. Il motivo sarebbe che egli è molto provato dalle accuse mosse da Corona nei propri confronti.

Parla il papà di Antonio Medugno

Il padre di Antonio Medugno che era già intervenuto nella parte in abbonamento della seconda puntata di Falsissimo sul caso Signorini ha scelto nuovamente di dire la sua.

E’ infatti stato contattato da Lorenzo Pugnaloni, come riportato da Biccy.it e nell’intervista rilasciata ha ammesso che sono stati giorni pesanti, egli non sapeva cosa avesse fatto suo figlio ed ha ribadito che lui è un ragazzo sano e non sarebbe sceso a certi compromessi.

Non ha infatti riportato alcuna dichiarazione, come su consiglio del suo avvocato. Infine ha parlato anche di Signorini – “penso una cosa bruttissima, mi andrebbe di dire e fare tanto ma mi fermo qui..“.

Frasi che testimoniano come è stata vissuta la situazione quando questa è stata divulgata, la speranza del padre è difatti che Antonio, suo figlio, ne esca pulito dalla vicenda.

Quel che è certo che la questione sarà ancora lunga e vi saranno ancora colpi di scena pronti ad essere svelati ed in fondo il pubblico non vuole nient’altro che questo.