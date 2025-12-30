Il mondo della televisione italiana è sotto i riflettori dopo l’autosospensione di Alfonso Signorini, il volto storico del Grande Fratello Vip. La decisione del conduttore, in seguito alle accuse di Fabrizio Corona, apre interrogativi sul futuro della conduzione e sull’ottava edizione del celebre reality. Ecco le ultime indiscrezioni.

Alfonso Signorini si autosospende: il colpo di scena a Mediaset

Dopo giorni di tensione mediatica, Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da tutti gli impegni con Mediaset. La decisione arriva in seguito alle gravi accuse mosse da Fabrizio Corona durante il programma Falsissimo. Signorini ha querelato l’ex paparazzo e, attraverso una nota dei suoi legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello, come riportato dall’ANSA, ha spiegato la scelta come una misura cautelativa: “Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dott. Alfonso Signorini… si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset”.

L’azienda ha sostenuto la decisione, sottolineando l’importanza di tutelare il rispetto del pubblico e il codice etico aziendale, lasciando però aperta la grande domanda: chi condurrà ora il Grande Fratello Vip?

Signorini, cosa succede ora al Grande Fratello: il nuovo scenario e chi prende il suo posto

L’uscita di scena temporanea di Signorini apre un vero e proprio rebus sulla conduzione dell’ottava edizione del reality, prevista per marzo 2026. Prima dello scandalo, come riportato da Biccy, il cast sarebbe stato praticamente definito: 23 vip e 9 riserve, tra cui Donatella Rettore, Walter Zenga, Rocco Siffredi e Anna La Rosa, approvati anche da Pier Silvio Berlusconi. Tuttavia, le accuse di Corona hanno congelato tutto, costringendo Mediaset a ripartire dai provini in gran segreto.

Tra i nomi più accreditati per sostituire Signorini spiccano Ilary Blasi, già veterana del GF, e Michelle Hunziker, apprezzata dal pubblico per stile e empatia. Non mancano opzioni più insolite, come Veronica Gentili o Alessandra Viero, mentre scenari più audaci ipotizzano persino Sonia Bruganelli o Selvaggia Lucarelli al timone. Come osserva Biccy, “il clima attorno al reality è di tensione, curiosità e grande aspettativa”, segnalando che questa edizione potrebbe segnare un vero cambio di registro, sia artistico sia gestionale.