Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset a seguito delle accuse di Fabrizio Corona lanciate attraverso il format Falsissimo. I suoi legali denunciano una campagna diffamatoria volta a danneggiare la carriera e la reputazione del conduttore.

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset

Alfonso Signorini ha deciso di sospendere tutti i suoi impegni editoriali con Mediaset. La scelta arriva dopo le polemiche sollevate da Fabrizio Corona nel suo programma ‘Falsissimo’, in cui sono state avanzate accuse riguardanti un presunto “sistema” volto a favorire l’ingresso di concorrenti o aspiranti tali nel ‘Grande Fratello’, reality show condotto proprio da Signorini.

La decisione, definita cautelativa, è stata comunicata dall’azienda di Cologno Monzese su indicazione del conduttore. Come sottolineano i suoi legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello, e come riportato dall’Ansa: “per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dottor Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset”.

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona: l’annuncio dei legali

Gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello parlano di una “campagna calunniosa e diffamatoria” con l’obiettivo di danneggiare la reputazione del conduttore. Secondo i legali, “è noto il principale responsabile di questa surreale e virulenta aggressione, soggetto che – nonostante le precedenti condanne penali – oggi vorrebbe assumere le vesti di giudice e pubblico ministero, imponendo proprie regole per un tornaconto personale e non certo per l’interesse di Giustizia. Il tutto al costo di danni irreparabili ed enormi per le vittime designate”.

La difesa annuncia azioni legali non solo nei confronti dell’autore delle accuse, ma anche verso media, sponsor e piattaforme online che amplificano il fenomeno, sottolineando che “coloro che ancora oggi offrono vetrina e affari di tal fatta antepongono interessi economici al rispetto di diritti costituzionali e della sacralità della vita privata altrui… Anche costoro sono i veri co-autori del crimine e dunque responsabili del danno ingiusto che in questo momento il dott. Alfonso Signorini sta subendo”. Gli avvocati concludono dichiarando: “È intenzione di questa difesa denunciare ogni dettaglio di questa campagna calunniosa e diffamatoria, orchestrata con il chiaro intento di distruggere l’onorabilità, la rispettabilità e la brillante carriera del dottor Alfonso Signorini”.

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset: la replica dell’azienda

Mediaset accoglie la decisione di Alfonso Signorini di sospendere il suo ruolo editoriale, sottolineando l’impegno a tutelare persone e reputazione aziendale. L’azienda ribadisce l’importanza di trasparenza, correttezza e rispetto dei fatti in tutte le attività editoriali.

“Mediaset accoglie la decisione di Alfonso Signorini di sospendere cautelativamente il suo impegno editoriale, stante l’esigenza di tutelare se stesso e le persone interessate nella vicenda mediatica in cui è rimasto suo malgrado coinvolto. Mediaset agirà con determinazione in tutte le sedi sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati per contrastare la diffusione di contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose, a tutela del rispetto delle persone, dei fatti e dei propri interessi. In quanto parte di un primario gruppo europeo quotato, Mediaset ha il dovere di tutelare, l’integrità delle proprie attività e dei prodotti editoriali, nonché la propria reputazione nei confronti del mercato e del pubblico. Allo stesso tempo, Mediaset ribadisce che chi opera per l’azienda è tenuto ad attenersi a chiari principi di correttezza, responsabilità e trasparenza, come definiti dal Codice Etico, che viene applicato senza eccezioni. Sono in corso tutti gli accertamenti e verifiche per garantirne il suo rispetto“, è quanto si legge in una nota dell’azienda di Cologno Monzese.