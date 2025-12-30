Autosospensione di Alfonso Signorini e la dura reazione di Fabrizio Corona: accuse e tensioni con Mediaset. Il video condiviso sui social.

Il caso Alfonso Signorini esplode sotto i riflettori dopo le accuse di Fabrizio Corona, che nel suo programma Falsissimo ha denunciato presunti comportamenti illeciti del conduttore verso partecipanti del Grande Fratello. La vicenda, segnata dall’autosospensione di Signorini e dalle dure critiche dell’ex paparazzo a Mediaset, mette al centro il delicato equilibrio tra tutela della reputazione aziendale, responsabilità individuale e scandali mediatici.

Autosospensione di Alfonso Signorini e la replica di Mediaset

Dopo le accuse sollevate da Fabrizio Corona nel suo programma Falsissimo, Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da tutti gli impegni con Mediaset. La scelta, riportata dalla stessa azienda, nasce dalla volontà del conduttore di tutelare se stesso e le persone coinvolte nella vicenda, evitando potenziali ripercussioni sull’immagine del gruppo televisivo.

Nel comunicato ufficiale, Mediaset ha sottolineato: “Il gruppo agirà con determinazione in tutte le sedi sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati per contrastare la diffusione di contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose“.

L’azienda ha inoltre ribadito l’importanza di rispettare il proprio Codice Etico e di proteggere l’integrità dei propri prodotti editoriali e della reputazione sul mercato. L’autosospensione, preannunciata dagli avvocati del conduttore come misura cautelativa, vuole infatti garantire la gestione della vicenda “nell’ambito della complessa vicenda che lo vede vittima di gravi e continuate condotte criminose“.

“Conosce i loro segreti”. Autosospensione Signorini: durissima reazione di Corona, l’attacco a Mediaset

Pochi minuti dopo l’annuncio, Fabrizio Corona ha reagito pubblicando un video sui social in cui critica aspramente Mediaset e la sospensione di Signorini: “Deliranti le motivazioni dell’autosospensione di Signorini. Stanno provando a dire che mi sono inventato tutto, che tutto sia falso e frutto della mia invenzione“.

L’ex re dei paparazzi sostiene che l’azienda e i legali del conduttore stiano cercando di minare la sua credibilità facendo leva sui suoi precedenti, definendo la strategia un tentativo di “tutelare l’azienda in borsa“. “Continuano a prendervi per il culo, pensando siate degli incapaci e che possano darvi in pasto quello che vogliono. Clamoroso è il comportamento di Mediaset, che nel comunicato si affianca con solidarietà a Signorini, che lo tutela e lo fa sospendere, non lo licenzia“.

Corona promette inoltre nuove rivelazioni: “Quello che fa Mediaset oggi è uno schifo, vi dimostrerò che è vero. I Berlusconi fanno questo perché Signorini conosce i loro segreti, per portare avanti una narrazione diversa dalla verità. Tornerò a gennaio e porterò tante di quelle prove che tutta Mediaset e i Berlusconi vi faranno schifo. Attaccate me che sono l’allarme e non il colpevole”.

La querelle ha trovato ulteriore sviluppo con la denuncia di Signorini per revenge porn, a seguito della diffusione di immagini intime nel format Falsissimo, mentre le accuse di Corona riguarderebbero presunti favori sessuali e rapporti con partecipanti del Grande Fratello, in quello che l’ex paparazzo definisce un “sistema strutturato e reiterato nel tempo“.