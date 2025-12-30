Caso Signorini, ecco perché Tommy La Canaglia ha querelato Fabrizio Corona

Il Caso Signorini si allarga sempre più dopo i nomi già famosi nelle ultime settimane vi è stata un’aggiunta inaspettata, rivelata sempre da Fabrizio Corona all’interno del suo programma “Falsissimo” vediamo di chi si tratta e qual è stato il suo rapporto con Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini autosospeso da Mediaset

Mentre tutta la querelle denominata “Caso Signorini” entra nel vivo, il conduttore sceglie di autosospendersi da Mediaset, non apparendo quindi più in televisione.

Una scelta logica questa, visto la difficile situazione mediatica che sta vivendo, meno esposizione ha, migliore è la sua situazione anche perchè essere costantemente al centro di argomenti di questo tipo non è certamente nè bello nè facile da gestire.

La querela di Tommy La Canaglia a Fabrizio Corona

L’ultima star a querelare Fabrizio Corona, entrando nella schiera degli innumerevoli è Tommaso Gentile, conosciuto sul web come Tommy La Canaglia, famoso pornoattore italiano.

Lui infatti è stato citato all’interno della puntata di Falsissimo dove tralaltro Fabrizio Corona ha mostrato una chat tra lui e Alfonso Signorini.

La querela arriva a seguito della diffusione di una telefonata, in possesso a Fanpage.it intercorsa tra Pino Dioguardi, manager nel settore intrattenimento e Fabrizio Corona. All’interno della conversazione Fabrizio chiede a Dioguardi – “ma se lo è s*****o? e Dioguardi risponde – “si sono incontrati, si“.

Intercettato da Fanpage.it, Tommaso ammette di aver scambiato messaggi con Alfonso Signorini, svelando che quelli inviati da Signorini lui li inviava anche ad altri, ed alcuni di questi contenevano video di autoerotismo ma un incontro dal vivo tra i due non c’è mai stato.