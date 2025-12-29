Continua a tenere banco il caso Signorini, con le accuse pesantissime nei confronti del conduttore e direttore di Chi da parte di Fabrizio Corona il quale, inoltre, pare non volersi fermare e sembra pronto a fornire altre rivelazioni, questa volta nei confronti di Maria De Filippi, regina indiscussa della Tv e di Mediaset.

Fabrizio Corona senza freni: nuove rivelazioni pronte a far tremare Mediaset?

Il cosiddetto sistema Signorini continua a far discutere. Fabrizio Corona ha lanciato gravi accuse nei confronti del conduttore e direttore di Chi, ed è inoltre già stato ascoltato in Procura. Intanto, la società di produzione del Grande Fratello, la Endemol Shine Italy, è intervenuta con un comunicato, annunciando di aver avviato delle verifiche interne. Ma attenzione, l’ex re dei paparazzi pare non volersi fermare ad Alfonso Signorini, ma pare abbia lasciato intendere che presto potrebbe fare ulteriori rivelazioni che potrebbero far tremare ancora di più Mediaset: nel mirino infatti di Corona ci sarebbe Maria De Filippi.

“Parlerò di Maria De Filippi”. Fabrizio Corona non si ferma: l’annuncio dopo il caso Signorini

Maria De Filippi sarebbe il prossimo “obiettivo” di Fabrizio Corona dopo le accuse da parte dell’ex re dei paparazzi nei confronti di Alfonso Signorini. Regina indiscussa di Mediaset, con tutti i suoi programmi di successo, da “Uomini e Donne” a “C’è Posta per Te”, passando per “Tu Si Que Vales.” Proprio in riferimento a quest’ultimo programma, Corona avrebbe lasciato intendere di avere rivelazioni sulla conduttrice in relazione all’amicizia con Sabrina Ferilli, al momento però senza fornire alcuna accusa specifica. Cosa avrà da dire Fabrizio Corona sulla De Filippi? Non resta che aspettare.