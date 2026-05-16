Home > Video > Dell’Orco - Italgas Reti: “Sistema gas italiano è resiliente” Dell’Orco - Italgas Reti: “Sistema gas italiano è resiliente” L’intervista all’amministratore delegato dell’azienda in occasione di Capri Talks, format di confronto su economia e politica organizzato da Spin Factor nell’isola campana.... di Adnkronos Pubblicato il 16 Maggio 2026 alle 11:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos L’intervista all’amministratore delegato dell’azienda in occasione di Capri Talks, format di confronto su economia e politica organizzato da Spin Factor nell’isola campana. https://www.youtube.com/watch?v=MBc_rPTl-cQ